Zwischen Arkham-Vibes und LEGO-Humor

Mit LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight geht die Reihe spürbar den nächsten Schritt. Euch erwartet keine einfache Superhelden-Parodie, sondern eine düstere Reise durch Gotham City, die klassisches Batman-Feeling, eine starke Open World und den typischen LEGO-Humor miteinander vereint.

Das Ergebnis erinnert stellenweise an eine verrückte LEGO-Version der Arkham-Reihe, verliert dabei aber nie seinen eigenen Charme.

Eine düstere Reise durch Gotham City

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight verbindet unterschiedliche Batman-Epochen zu einem großen Abenteuer. Gotham City versinkt erneut im Chaos, während immer mehr bekannte Schurken aus den dunklen Ecken der Stadt hervortreten.

Die Kampagne beginnt zunächst mit Red Hood One, bevor später Joker und andere Schurken stärker in den Mittelpunkt rücken. Kleinere Auftritte bekannter Batman-Charaktere wie Kite Man sorgen zwischendurch immer wieder für charmante Fanservice-Momente. Später verändert Poison Ivy die komplette Stimmung des Spiels und überzieht Gotham mit Pflanzen, Wurzeln und einer völlig neuen Atmosphäre.

Mr. Freeze und Firefly erweitern unter Anderem die Schurken-Galerie zusätzlich und bringen erneut komplett andere Missionen, Schauplätze und Gameplay-Ideen mit.

Dabei geht es nicht bloß darum, einen Bösewicht nach dem nächsten auszuschalten. Die Geschichte beschäftigt sich stärker mit Bruce Wayne selbst, seinem Einfluss auf Gotham und der Frage, was Batman für die Stadt eigentlich bedeutet.

Das klingt für ein LEGO-Spiel zunächst überraschend ernst, funktioniert innerhalb der Kampagne aber erstaunlich gut.

Die düsteren Momente bekommen genug Raum, ohne dass das Abenteuer seine Leichtigkeit verliert. Immer wieder werden ernste Szenen durch absurde Gags, schräge Dialoge oder völlig überdrehte Einfälle aufgelockert.

Joker, der tanzend durch ein Museum marschiert, während um ihn herum das Chaos eskaliert, gehört definitiv zu den Momenten, die lange im Kopf bleiben.

Sehr gelungen ist die Einführung neuer Sidekicks. Charaktere werden nicht einfach freigeschaltet und anschließend ins Menü geworfen, sondern sinnvoll in die Handlung eingebunden.

So wächst die Bindung zur Bat-Familie im Verlauf der Kampagne spürbar stärker, als man es von älteren LEGO-Spielen gewohnt ist.

Die Zwischensequenzen tragen ebenfalls enorm zur Wirkung der Story bei. Die Inszenierung wirkt hochwertig, die Figuren bekommen mehr Persönlichkeit und der Spielfluss motiviert konstant dazu, noch eine weitere Mission zu starten.

Gotham City wird zur größten Stärke des Spiels

Die größte Stärke von LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ist ganz klar Gotham City. Obwohl alles im typischen LEGO-Stil aufgebaut ist, fühlt sich die Stadt erstaunlich düster, bedrückend und lebendig an.

Verregnete Straßen, dunkle Häuserschluchten, flackernde Neonlichter und eine permanente Unruhe erzeugen genau die Atmosphäre, die man sich von einem Batman-Spiel wünscht.

Gotham wirkt nicht wie eine bunte LEGO-Kulisse, sondern wie eine kaputte Stadt, die permanent am Abgrund steht. Überall heulen Sirenen, im Hintergrund rauscht der Regen und an jeder Straßenecke scheint bereits das nächste Verbrechen zu warten.

Vor allem im Fidelity-Modus entfaltet Gotham seine volle Wirkung. Reflektionen, Lichtquellen und Regeneffekte verleihen der Stadt einen deutlich dreckigeren und bedrückenderen Look.

Die Open World ist nicht gigantisch. Ihren vorhandenen Platz nutzt sie dafür ausgesprochen clever. Gotham verteilt sich auf mehrere Inseln mit unterschiedlichen Stadtteilen und vertikalen Ebenen.

Manche Bereiche führen tief in die Unterwelt der Stadt, andere wiederum hoch über die Dächer Gothams.

Ikonische Orte wie Arkham Asylum, ACE Chemicals, Wayne Tower oder Gothams Botanischer Garten sorgen permanent für kleine Fanservice-Momente.

Anstatt die Karte mit belanglosen Symbolen zu überladen, versteckt das Spiel überall WayneTech-Lagerkisten, kleinere Rätsel, Schnellreisepunkte oder optionale Aktivitäten. Dadurch entsteht ständig das Gefühl, noch irgendetwas entdecken zu können.

Besonders stark gelungen ist die Einbindung der Nebenaktivitäten. Während ihr durch Gotham streift, gehen über den Polizeifunk regelmäßig neue Meldungen ein.

Mal müsst ihr Verbrechen stoppen, wenig später kriminelle Fahrzeuge verfolgen oder andere spontane Einsätze annehmen. Genau solche Details verstärken das Gefühl, tatsächlich als Batman auf Patrouille unterwegs zu sein.

Richtig stark fällt außerdem die Fortbewegung aus. Natürlich könnt ihr euch zu Fuß oder mit unterschiedlichen Fahrzeugen durch Gotham bewegen.

Das eigentliche Highlight bleibt Batmans Greifhaken. Zwischen Hochhäusern entlangzuschwingen und anschließend durch die dunklen Lüfte Gothams zu gleiten, fängt das Batman-Gefühl hervorragend ein.

Batman-Fans dürften sich besonders über die unterschiedlichen Fahrzeuge freuen. Mehrere Batmobile aus verschiedenen Batman-Epochen stehen zur Verfügung und bringen den Stil der jeweiligen Filme und Serien hervorragend rüber.

Die Bathöhle entwickelt sich im Verlauf der Kampagne ebenfalls angenehm weiter. Neue Bereiche werden freigeschaltet und das Hauptquartier wächst Stück für Stück zu Batmans persönlichem Operationszentrum heran.

Dazu kommen kleinere Minispiele und Herausforderungen, die das Gameplay regelmäßig auflockern. In einem Moment tanzt ihr mitten in einer Disco, wenig später schwingt Batman plötzlich eine E-Gitarre oder absolviert kleinere Rhythmus-Passagen.

Hinzu kommen Rennen mit dem Greifhaken oder Kampf-Herausforderungen, in denen Gegnerwellen innerhalb eines Zeitlimits ausgeschaltet werden müssen.

Genau diese Mischung aus düsterer Batman-Atmosphäre und völlig absurden Ideen macht LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight so unterhaltsam.

Charaktere, Gameplay und Bosskämpfe greifen hervorragend ineinander

Einer der größten Fortschritte liegt im Charakter-Gameplay. Die spielbaren Figuren unterscheiden sich diesmal nicht nur optisch, sondern bringen tatsächlich eigene Fähigkeiten mit, die aktiv in Missionen, Rätsel und Kämpfe zum Einsatz kommen.

Batman nutzt seine Wurfsterne, den Greifhaken, verschiedene Gadgets und sein Spreng-Gel. Catwoman setzt auf ihre Klauen, ihre Peitsche und kann Safes knacken oder Glasflächen aufschneiden. So öffnet sie nicht nur neue Wege, sondern stiehlt beispielsweise in Museen wertvolle Gegenstände.

Batgirl erweitert das Gameplay zusätzlich um Hacking-Mechaniken und nutzt ihren sogenannten Hackarang, um Sicherheitssysteme oder Maschinen außer Kraft zu setzen.

Robin und Nightwing bringen wiederum Kabelwerfer, Elektrofähigkeiten und Kampfstöcke mit ins Spiel. Nahezu jede Figur erfüllt dadurch ihre eigene spielerische Aufgabe innerhalb der Missionen.

Hinzu kommt ein Fortschrittssystem, das angenehm motiviert. Im Verlauf der Kampagne sammelt ihr Fähigkeitsbausteine, mit denen sich Charaktere verbessern lassen. Zusätzlich können Ausrüstungen an Werkbänken aufgewertet werden.

Dafür benötigt ihr Materialien aus WayneTech-Lagerkisten, die überall in Gotham versteckt sind.

Nach abgeschlossenen Missionen schaltet ihr außerdem neue Kostüme frei, die teilweise herrlich absurd ausfallen und perfekt zum Humor des Spiels passen. Insgesamt gibt es eine riesige Auswahl an Outfits aus unterschiedlichen Batman-Epochen.

Die Schurken-Galerie gehört klar zu den Highlights der Kampagne. Während Joker völlig eskalierende und absurde Momente liefert, setzt Two-Face stärker auf Gothams kriminelle Unterwelt.

Poison Ivy bringt wiederum eine komplett andere Stimmung in die Spielwelt. Genau dieser Wechsel aus unterschiedlichen Schurken, Schauplätzen und Missionsarten hält die Kampagne angenehm frisch.

Besonders gelungen fallen außerdem die Bosskämpfe aus. Statt einfacher Standard-Kämpfe erwarten euch abwechslungsreiche Begegnungen mit eigenen Mechaniken und kleinen Gameplay-Ideen.

Jeder größere Gegner spielt sich anders und verlangt den gezielten Einsatz der jeweiligen Charakterfähigkeiten. Es reicht also nicht aus, einfach nur auf Gegner einzuprügeln. Stattdessen müsst ihr Situationen richtig lesen, Angriffe clever kombinieren und Fähigkeiten im passenden Moment einsetzen.

Mal steht Batmans Gadget-Ausrüstung im Mittelpunkt, wenig später benötigt ihr Catwomans Spezialfähigkeiten oder müsst mit mehreren Charakteren bestimmte Aktionen präzise aufeinander abstimmen.

Die Inszenierung weiß ebenfalls zu gefallen. Viele Begegnungen greifen die Persönlichkeit der jeweiligen Schurken perfekt auf und entwickeln sich regelmäßig zu kleinen Highlights innerhalb der Kampagne.

Sound, Grafik und Technik

Akustisch liefert LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ebenfalls stark ab. Wenn ihr durch Gotham streift, hört ihr den Regen auf Straßen, Dächer und Fassaden prasseln. Zusammen mit Sirenen, Stadtgeräuschen und der düsteren Musik entsteht ein richtig starkes Klangbild.

Kämpfe werden audiovisuell schön unterstützt. Treffer fühlen sich angenehm wuchtig an, zerstörbare Objekte brechen mit den typischen LEGO-Geräuschen auseinander und größere Modelle zerfallen mit genau diesem vertrauten Klackern, das Fans der Reihe sofort wiedererkennen.

Sehr positiv fällt die komplett deutsche Synchronisation auf. Die Stimmen passen hervorragend zu den Figuren und geben Batman, Catwoman, Robin und den restlichen Hauptcharakteren deutlich mehr Persönlichkeit.

Hinzu kommen zahlreiche humorvolle Voice-Lines, die die düstere Grundstimmung regelmäßig auflockern.

Technisch stehen ein Performance- sowie ein Fidelity-Modus zur Verfügung. Der Performance-Modus sorgt zwar für die höhere Framerate, verliert dafür aber sichtbar bei Beleuchtung, Reflektionen und allgemeinen Grafikdetails.

Gerade die Atmosphäre von Gotham leidet darunter spürbar.

Der Fidelity-Modus hinterlässt klar den besseren Gesamteindruck. Lichtquellen, Regen- und Spiegelungseffekte kommen wesentlich stärker zur Geltung und lassen Gotham City deutlich atmosphärischer aussehen.

Die niedrigere Framerate fällt dabei kaum störend auf, weshalb der Fidelity-Modus insgesamt das bessere Gesamtpaket bietet.

Zusätzlich stehen mehrere Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, darunter auch deutlich anspruchsvollere Varianten für erfahrenere Spieler.

Ganz fehlerfrei bleibt LEGO Batman trotzdem nicht. NPCs flackern gelegentlich sichtbar auf und auch die Gegner-KI zeigt Schwächen. Teilweise reagieren Feinde nicht einmal dann, wenn Gegner direkt neben ihnen ausgeschaltet werden.

Etwas enttäuschend fällt außerdem das Fahrverhalten aus. Die Fahrzeuge sehen zwar hervorragend aus und passen optisch perfekt zum Batman-Universum, fühlen sich spielerisch aber häufig etwas zu sehr wie auf Schienen an. Sichtbare Fahrzeugschäden gibt es ebenfalls nicht.

Vereinzelt mussten außerdem Checkpoints oder Missionen neu geladen werden, weil bestimmte Mechaniken oder Interaktionen nicht korrekt ausgelöst wurden und dadurch kurzfristig der Spielfortschritt blockiert war.

Koop-Modus

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight bietet ausschließlich lokalen Koop im klassischen Splitscreen-Modus. Online-Koop gibt es dagegen nicht.

Der Bildschirm wird dauerhaft geteilt, was in hektischen Momenten gelegentlich etwas unübersichtlich wirken kann.

Im Koop entsteht plötzlich ein komplett anderes Spielgefühl. Viele Rätsel, Kämpfe und kleinere Gameplay-Abschnitte funktionieren deutlich dynamischer, weil Charaktere nicht ständig aktiv gewechselt werden müssen, um unterschiedliche Fähigkeiten einzusetzen.

Stattdessen können beide Spieler ihre jeweiligen Figuren gleichzeitig nutzen, wodurch viele Situationen wesentlich flüssiger ablaufen.

Vor allem die unterschiedlichen Fähigkeiten der Charaktere kommen im Koop besonders gut zur Geltung. Während ein Spieler hackt, Gegner beschäftigt oder mit Gadgets arbeitet, kann der andere parallel Rätsel lösen, kämpfen oder neue Wege freilegen.

So entsteht ein deutlich stärkeres Teamgefühl innerhalb der Bat-Familie.

Technisch lief der Koop-Modus in unserem Durchgang überraschend sauber. Wirkliche Performance-Einbrüche konnten wir selbst in größeren Kämpfen oder während schneller Fahrpassagen nicht feststellen.

Umfang

Beim Umfang liefert LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ebenfalls ordentlich ab. In unserem Durchgang haben wir knapp 12:45 Stunden für die Kampagne benötigt. Gespielt wurde dabei überwiegend auf den Schwierigkeitsgraden „Einfach“ und „Mittel“, während zwischendurch immer mal wieder kleinere Verbrechen oder Nebenaktivitäten erledigt worden sind.

Durch die vielen unterschiedlichen Schauplätze, Charaktere und Gameplay-Wechsel bleibt die Kampagne angenehm kurzweilig und zieht sich nur selten unnötig in die Länge.

Wer Gotham vollständig erkunden möchte, wird deutlich länger beschäftigt sein. WayneTech-Kisten, Herausforderungen, Sammelobjekte, Nebenaktivitäten und freischaltbare Kostüme sorgen dafür, dass nach der eigentlichen Story noch einiges zu erledigen bleibt.

Besonders praktisch: Über den Batcomputer lassen sich absolvierte Missionen erneut spielen, um verpasste Sammelobjekte oder Geheimnisse nachträglich einzusammeln. Completionists bekommen hier also auch nach dem Abspann noch reichlich Beschäftigung geboten.

Fazit

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ist deutlich mehr als nur das nächste LEGO-Spiel mit bekannter Lizenz. Das Abenteuer schafft es überraschend gut, die düstere Atmosphäre von Gotham City mit dem herrlich bekloppten LEGO-Humor zu verbinden und genau dieser Mix funktioniert über weite Teile der Kampagne hervorragend.

Besonders die Atmosphäre gehört zu den größten Stärken des Spiels. Gotham fühlt sich lebendig, gefährlich und stellenweise fast schon bedrückend an. Regen, Polizeisirenen, Neonlichter und die permanent schwelende Unruhe innerhalb der Stadt sorgen dafür, dass man sich jederzeit wie Batman auf nächtlicher Patrouille fühlt.

Hinzu kommen abwechslungsreiche Missionen, kreative Schauplätze, unterschiedlich spielbare Charaktere und hervorragend inszenierte Bosskämpfe, die den jeweiligen Schurken perfekt einfangen.

Vor allem die Story baut eine derartige Spannung auf, dass es schwer fällt aufzuhören. Neue Schurken, überraschende Momente und die starke Inszenierung sorgen dafür, dass die Kampagne konstant neugierig auf das nächste Kapitel macht. Die Spannungskurve bleibt über viele Stunden angenehm hoch, ohne künstlich gestreckt zu wirken.

Spielerisch geht das Abenteuer ebenfalls einen wichtigen Schritt nach vorne. Die unterschiedlichen Fähigkeiten der Charaktere, das Fortschrittssystem und die sinnvoll eingebundene Open World geben dem Spiel deutlich mehr Tiefe als viele ältere LEGO-Titel.

Ganz perfekt ist LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight trotzdem nicht. Die Gegner-KI zeigt Schwächen, hin und wieder kleinere, technische Probleme und das Fahrverhalten der Fahrzeuge bleibt hinter dem restlichen Qualitätsniveau zurück. Wirklich gravierend genug, um den Spielspaß ernsthaft zu gefährden, sind diese Probleme allerdings nicht.

Am Ende liefert das Spiel genau das ab, was sich viele Batman-Fans seit Jahren gewünscht haben: Ein LEGO-Abenteuer mit echter Gotham-Atmosphäre, überraschend viel spielerischer Abwechslung und einer Open World, die tatsächlich Lust aufs Erkunden macht.

Singleplayer: 8.6

Multiplayer: 8.4

Graphic: 8.5

XboxLive:

Sound: 8.5

Control: 8.6

Overall: 8.6 Game Time: 12-50 Stunden

Speech: Deutsch

TV TEXT: Deutsch

Censor:

Qualified:

Letzte Worte: "Überraschend düster, herrlich bekloppt und verdammt unterhaltsam."

The Good Fantastische Gotham-Atmosphäre

Überraschend düstere Batman-Inszenierung

Sehr abwechslungsreiche Missionen und Schauplätze

Unterschiedliche Charakterfähigkeiten mit spielerischem Mehrwert

Open World motiviert zum Erkunden

Gelungene deutsche Synchronisation

Perfekte Mischung aus Ernsthaftigkeit und LEGO-Humor

Greifhaken und Gleiten machen richtig Spaß

Koop funktioniert technisch sauber The Bad Gegner-KI reagiert teilweise unlogisch

Kleine technische Bugs und vereinzelte Neustarts notwendig

Fahrzeuge fühlen sich stellenweise zu sehr wie auf Schienen an

Keine sichtbaren Fahrzeugschäden

Fidelity-Modus im Koop nicht wirklich sinnvoll spielbar

Kein Online-Koop 8.6