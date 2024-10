Max ist zurück!

Vor knapp zehn Jahren erschien mit Life is Strange das erste episodenhafte Adventure aus dem französischen Hause Dontnod, das euch in die Rolle der jungen Fotografie-Studentin Maxine Caulfield versetzt, die ins verschlafene Arcadia Bay zurückkehrt und dort mit dem mysteriösen Verschwinden ihrer Kommilitonin Rachel Amber konfrontiert wird.

Nach zwei Ausflügen in völlig andere Universen, kehren die Franzosen mit dem sechsten Teil nun wieder zurück zu ihren Ursprüngen. In Life is Strange: Double Exposure übernehmen wir nämlich abermals die Kontrolle über die junge Erwachsene Max, die mittlerweile als erfolgreiche Fotografie-Dozentin an der Universität von Caledon versucht, das Leben mit all seinen schwierigen Facetten zu bewältigen.

Was als kompletter Neuanfang gedacht war, entpuppt sich für Max jedoch schnell als erneut diffizile Herausforderung, denn die Dinge laufen leider nicht wie geplant. Gerade eben feierte sie noch ausgelassen mit ihren besten Freunden auf dem verschneiten Observationsdach des Unigeländes, im nächsten Atemzug findet sie ihre Freundin Safi leblos im Schnee liegen. Ermordet! Was zur Hölle ist nur geschehen?

Total schockiert bleibt Max nichts anderes übrig, als ihre übernatürlichen Fähigkeiten zu nutzen, um ihre Freundin womöglich zu retten. Doch anstatt der Zeit zurückzudrehen, öffnet sich plötzlich ein Portal, das ihr Zugang zu einer parallelen Zeitlinie ermöglicht, in der Safi lebt.

Schnell wird Max klar, dass der Mörder noch immer da draußen sein schreckliches Unwesen treibt und wahrscheinlich erneut zuschlagen wird – auch in der alternativen Realität. Eure Aufgabe besteht fortlaufend darin, den Täter in beiden Zeitlinien dingfest zu machen und Safi zumindest in einer Realität das Leben zu retten.