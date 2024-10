Flucht vor dem Schicksal

Im ersten episodenhaften Abenteuer von Life is Strange übernahmt ihr die damals gerade 18-jähirge Studentin Max Caulfield, die sich an der hochdekorierten Blackwell Academy für Fotografie eingeschrieben hatte.

Doch anstatt sich auf die Seminare und Vorlesungen konzentrieren zu können, beschäftigte sich Max vielmehr mit dem überraschenden Verschwinden der Kommilitonin Rachel Amber, was den Auftakt zu einer wahrlich übernatürlichen Handlung darstellte.

Nach einem kurzen Auftritt in der Zusatzepisode zu Life is Strange: Before the Storm wurde es allerdings erstmal still um Max und ihre übernatürlichen Superkräfte.

Nach knapp zehn Jahren hat das lästige Warten aber endlich ein Ende und ihr dürft abermals in die Rolle der nun erwachsenen Max schlüpfen, um ein völlig neues Abenteuer zu erleben, das sowohl alte als auch neue Spieler abholen möchte.

Als erfolgreiche Fotografie-Dozentin gibt Max mittlerweile Kurse an der Universität von Caledon und versucht ein ganz „normales“ Leben weit weg von ihrer Kleinstadt Arcadia Bay in Oregon zu führen.

Doch als plötzlich ihre beste Freundin Safi tot im Schnee aufgefunden wird, holen sie die Geister der Vergangenheit schnell ein und ein neues Mystery-Murder-Abenteuer nimmt seinen Lauf.

Wir wollen an dieser Stelle auf unsere ausführliche Preview zu den ersten beiden Kapiteln des Spiels verweisen, die bereits zahlreiche Informationen zum Spiel bieten und als perfekte Ergänzung zu diesem Test dient.