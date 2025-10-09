Kleiner Grusel, großer Spaß

Passend zum Schocktober dürft ihr euch in Little Nightmares III auch auf eurer Xbox gruseln. Der dieses Mal von Supermassive Games entwickelte dritte Franchise-Teil versetzt euch erneut in eure grauenhaftesten Kindheitsängste – und das sogar online im Koop. Ob die Serie dabei ihren Charme behält, erfahrt ihr in unserem Test.

In Little Nightmares III übernehmt ihr wahlweise die Rollen von Low oder Alone, die in der Albtraumwelt Spiral gefangen sind. Dort können sie über magische Spiegel in neue Areale der Welt eintauchen, um einen Ausgang in ihre reale Existenz zu finden. Doch die Spiegel zerbrechen nach jedem Sprung, weshalb ihr durch unterschiedliche Albtraumszenarien reisen müsst, um den finalen Ausgang aus Spiral zu finden.

Da wäre etwa die an Geschichten aus Tausendundeiner Nacht erinnernde Wüstenstadt zu Beginn, in der eine riesige Kinderpuppe ihr grausames Unwesen treibt. Oder ihr schleicht euch durch einen riesigen Lagerkomplex für Süßigkeiten, in dem eine mehrarmige mechanische Verwaltungsangestellte ihr Unwesen treibt. Und wie wäre es mit einem Trip in einen makabren Vergnügungspark mit allerhand skurrilen Gefahren?

Little Nightmares III hat wieder einiges an schaurigen und atmosphärisch inszenierten Schauplätzen zu bieten. Erneut steuert ihr eure Protagonisten aus der 2.5D-Seitenperspektive durch die Welten. Meist geht es für euch im Bildschirm von links nach rechts, doch gelegentlich öffnen sich die Level und lassen euch auch in das Bild hinein oder aus diesem hinauslaufen.

Auch die Vertikalität der Umgebungen spielt eine Rolle. So bleibt ihr auf einer Ebene erst einmal an einer versperrten Tür oder einem Hindernis stecken, um über Kletter- und Sprungeinlagen auf eine höhere Ebene zu gelangen und das Problem von dort aus zu lösen. Neben der gruseligen Atmosphäre sind die Rätsel nämlich das Highlight von Little Nightmares III.