Die Kunst des Erzählens

Hört man den Begriff Dontnod, so muss man zwangsweise an die schöpferische Kunst des Erzählens denken. Kaum ein anderer Hersteller hat den Fokus in den letzten Jahrzehnten so sehr auf das Erschaffen von mitreißenden Geschichten in Videospielen gelegt wie die kreativen Franzosen.

Mit dem futuristischen Sci-Fi-Thriller Remember Me, dem mysteriösen Adventure Life is Strange oder dem geistreichen Action-RPG Banishers: Ghost of Eden kann das Entwicklungsstudio bereist auf eine bemerkenswerte Liste von exzellenten narrativen Spielen zurückblicken.

Mit dem kürzlich veröffentlichten Lost Records: Bloom & Rage reiht sich nun ein weiterer Titel in die Riege der epischen Spiele ein, der den profunden Vorgängern selbstverständlich in nichts nachstehen möchte.