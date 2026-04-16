Eine düstere Metro-Geschichte

Noch bevor die offizielle Ankündigung erfolgte, gewährte 4A Games uns einen ersten Blick auf Metro 2039 – das nächste Kapitel einer der eindringlichsten Shooter-Reihen der vergangenen Jahre.

Im Rahmen einer exklusiven Präsentation mit den Entwicklern von 4A Games konnten wir exklusive Details zur Vision hinter dem neuen Titel in Erfahrung bringen, die eine deutlich düsterere und zugleich kompromisslose Fortsetzung andeuten.

Die Geschichte setzt im Jahr 2039 an, rund ein Vierteljahrhundert nach dem nuklearen Zusammenbruch der Welt.

„Metro 2039 eröffnet ein neues Kapitel im postapokalyptischen Moskau und stellt die Zukunft unter eine düstere neue Ordnung.“

Tief unter den Ruinen von Moskau haben sich die letzten Überlebenden in den Metro-Tunneln verschanzt, doch von Stabilität kann keine Rede sein.

Stattdessen prägt ein neuer Machtfaktor das Geschehen: Ein fanatischer Spartaner namens Hunter hat die verschiedenen Fraktionen unter seiner Führung vereint und ein Regime errichtet, das auf Propaganda und Angst basiert.

Diese neue Ordnung, bekannt als das sogenannte Novoreich, verfolgt ein klares Ziel. Unter dem Vorwand eines vereinten Kampfes wird die Bevölkerung auf einen neuen Krieg vorbereitet, der sich gegen eine bislang unbekannte, bedrohliche Macht auf der Oberfläche richtet.

Die fragile Einigkeit entpuppt sich dabei als trügerisch, während Kontrolle und Unterdrückung den Alltag bestimmen.

Verstörende Visionen der Vergangenheit

Im Zentrum der Handlung steht jedoch nicht Hunter, sondern eine geheimnisvolle Figur, die lediglich als der Fremde (The Stranger) bezeichnet wird.

Gezeichnet von verstörenden Visionen und der Last seiner Vergangenheit lebt er isoliert außerhalb der bekannten Strukturen.

Als ihn die Schatten seiner Geschichte einholen, wird er gezwungen, sich auf eine Reise zu begeben, die ihn zurück in die zerstörten Überreste Moskaus führt – und letztlich an einen Ort, den er einst hinter sich lassen wollte: die Metro.

Spielerisch bleibt Metro 2039 seinen Wurzeln treu und verbindet klassische Singleplayer-Elemente der Reihe mit einer weiterentwickelten Struktur.

Die Mischung aus Erkundung, Survival, Kampf und Stealth bildet erneut das Fundament des Gameplays, wobei der Fokus klar auf einer intensiven Einzelspieler-Erfahrung liegt.

Entscheidungen innerhalb gefährlicher Umgebungen, das vorsichtige Abwägen von Ressourcen und das Lesen von Situationen sollen erneut eine zentrale Rolle einnehmen.

Besonderes Augenmerk legen die Entwickler auf die Atmosphäre. Die Welt von Metro 2039 wird als ebenso faszinierend wie tödlich beschrieben, geprägt von einer dichten Inszenierung und einem hohen Maß an Immersion.

Technisch setzt das Spiel auf die hauseigene 4A Engine, die bereits in früheren Teilen für ihre detailreichen Umgebungen und realistische Lichtstimmung bekannt war.

Die erzählerische Grundlage bildet weiterhin das Universum der erfolgreichen Metro-Romane von Dmitry Glukhovsky, dessen Einfluss sich erneut deutlich in der Ausrichtung des Spiels widerspiegelt. Die neue Geschichte soll dabei nicht nur bekannte Themen vertiefen, sondern auch neue Perspektiven auf die Welt und ihre Konflikte eröffnen.

Gameplay und klaustrophobische Metro-Welt

Enge Tunnel, flackerndes Licht und eine allgegenwärtige Bedrohung prägen die ersten Eindrücke aus dem Gameplay von Metro 2039.

Die präsentierten Szenen, die eine Mischung aus direktem Gameplay und Echtzeit-Zwischensequenzen zeigen, vermitteln bereits früh die tonale Richtung des neuen Serienteils und machen deutlich, dass die Reihe ihren kompromisslosen Ansatz weiter verschärft.

Im Mittelpunkt steht dabei die klaustrophobische Inszenierung, die erneut eine der größten Stärken der Serie bildet.

Die Umgebung wirkt dichter, bedrückender und zugleich detaillierter, während jeder Schritt durch die dunklen Gänge von einer latenten Gefahr begleitet wird.

Erste Kampfsituationen geben zudem einen Einblick in das Arsenal, das Fans bereits aus früheren Teilen kennen. Charakteristische Waffen sowie die ikonische Armbanduhr sind wieder Teil der Ausrüstung und tragen zur unverwechselbaren Identität der Reihe bei.

Diese Begegnungen bleiben jedoch nicht folgenlos, denn bereits früh wird deutlich, dass die Bedrohung durch mutierte Kreaturen weiterhin eine zentrale Rolle spielt. Die gezeigten Gegner agieren aggressiv und unberechenbar, wodurch jede Konfrontation ein hohes Risiko mit sich bringt und ein vorsichtiges Vorgehen erforderlich macht.

Parallel dazu entfaltet sich die politische und gesellschaftliche Lage innerhalb der Metro weiter.

Sämtliche Fraktionen wurden unter der Führung von Hunter vereint, der sich als neuer Anführer inszeniert und unter dem Banner des Novoreichs eine scheinbare Einheit geschaffen hat. Seine Versprechen einer Rückkehr an die Oberfläche und eines besseren Lebens stehen jedoch im starken Kontrast zur Realität.

Radikale Ideologie

Innerhalb der Tunnel herrscht ein System, das von Propaganda und gezielter Desinformation geprägt ist. Die Bevölkerung lebt unter strenger Kontrolle, während eine radikale Ideologie den Alltag bestimmt.

Der Leitsatz, jede potenzielle Bedrohung sofort zu eliminieren, verdeutlicht die Härte dieser neuen Ordnung und die moralischen Grenzen, die im Überlebenskampf zunehmend verschwimmen.

Thematisch knüpft Metro 2039 an die Grundpfeiler der Serie an und führt diese konsequent weiter. Die Frage, was Menschlichkeit in einer zerstörten Welt bedeutet, steht erneut im Zentrum, während die Auswirkungen vergangener Entscheidungen immer stärker in den Vordergrund rücken.

Der nukleare Zusammenbruch von 2013 bildet weiterhin den Ausgangspunkt für eine Gesellschaft, die sich in Extremsituationen neu definieren musste.

Gleichzeitig rückt das Spiel die Konsequenzen von Krieg und Unterdrückung noch stärker in den Fokus. Konflikte sind nicht länger abstrakt, sondern bestimmen den Alltag innerhalb der Metro.

Themen wie die Kosten von Schweigen, die Auswirkungen von Tyrannei und der Preis von Freiheit werden in der Erzählstruktur verankert und prägen die gesamte Spielerfahrung.

Im Vergleich zu früheren Teilen wird die Tonalität dabei nochmals deutlich verschärft. Metro 2039 setzt auf eine noch düsterere Darstellung seiner Welt und verzichtet bewusst auf jegliche Verklärung der postapokalyptischen Realität.

Stattdessen entsteht ein Bild, das die langfristigen Folgen menschlichen Handelns und die moralischen Kompromisse im Überlebenskampf konsequent beleuchtet.

Vollständig vertonter Protagonist

Im Zentrum von Metro 2039 steht eine der größten erzählerischen Veränderungen in der Geschichte der Reihe. Mit dem sogenannten Stranger führt das Spiel erstmals einen vollständig vertonten Protagonisten und schlägt damit eine neue Richtung für die narrative Inszenierung ein.

Diese Entscheidung markiert einen deutlichen Wandel gegenüber früheren Teilen, in denen die Perspektive des Spielers stärker durch stille Beobachtung und indirekte Erzählweise geprägt war.

Nun rückt die Hauptfigur selbst stärker in den Fokus und wird zu einem aktiven Bestandteil der Geschichte, deren Gedanken, Emotionen und Beweggründe unmittelbar erfahrbar werden.

„Metro 2039: Neuer Protagonist The Stranger bringt erstmals eine vertonte Hauptfigur in die Serie.“

Der Stranger wird als zurückgezogene und von seiner Vergangenheit gezeichnete Figur beschrieben. Geplagt von intensiven, gewaltsamen Visionen, lebt er isoliert, fernab der bekannten Strukturen der Metro.

Diese inneren Konflikte bilden einen zentralen Bestandteil der Erzählung und treiben die Handlung maßgeblich voran.

Seine Reise beginnt nicht aus freiem Willen, sondern aus der Notwendigkeit heraus, sich den eigenen Erinnerungen und den Schatten seiner Vergangenheit zu stellen. Genau dieser Zwang führt ihn zurück an einen Ort, den er bewusst hinter sich gelassen hatte. Die Rückkehr in die Metro wird damit nicht nur zu einer physischen Reise, sondern auch zu einem inneren Konflikt, der eng mit den zentralen Themen des Spiels verknüpft ist.

Durch die Einführung eines sprechenden Protagonisten entsteht zudem eine neue Form der Bindung zwischen Figur und Spielwelt. Dialoge, Reaktionen und erzählerische Momente können direkter vermittelt werden, wodurch sich die emotionale Tiefe der Geschichte erweitert und die Ereignisse aus einer persönlicheren Perspektive erlebt werden.

Gleichzeitig bleibt die grundlegende Ausrichtung der Serie erhalten. Die Geschichte von Metro 2039 verknüpft individuelle Schicksale mit den größeren Konflikten innerhalb der Metro und beleuchtet weiterhin die Auswirkungen von Krieg, Isolation und moralischen Entscheidungen. Der Stranger fungiert dabei als Bindeglied zwischen persönlicher Erfahrung und den übergeordneten Ereignissen, die die Welt prägen.

Mit dieser neuen Perspektive entsteht ein erzählerischer Ansatz, der die bekannte Atmosphäre der Reihe bewahrt, sie jedoch um eine zusätzliche Ebene erweitert. Die Geschichte wird nicht nur beobachtet, sondern aktiv durch die Stimme und Wahrnehmung der Hauptfigur mitgestaltet.

Grafikbombe dank 4A Engine

Abseits von Story und Gameplay setzt Metro 2039 erneut auf eine der größten Stärken der Reihe: seine technische Umsetzung.

Im Mittelpunkt steht dabei die hauseigene 4A Engine, die dem Entwicklerteam die nötige Flexibilität bietet, neue Systeme gezielt zu entwickeln und bestehende Technologien weiter auszubauen.

Die Grundlage bildet die kontinuierliche Weiterentwicklung der Technik aus den vorherigen Teilen der Serie. Bereits mit Metro Exodus gehörte 4A Games zu den frühen Vorreitern im Bereich Raytracing, ein Ansatz, der für den neuen Titel nochmals überarbeitet und optimiert wurde. Ziel ist es, eine visuell eindrucksvolle Darstellung zu liefern, die gleichzeitig performant bleibt und die Atmosphäre der Spielwelt unterstützt.

„Metro 2039 mit neuer Technik – Frozen Stories und Raytracing bringen die Metro zum Leben!“

Ein besonderer Fokus liegt auf der Detailtiefe der Umgebungen. Jede Location wird so gestaltet, dass sie nicht nur funktional wirkt, sondern auch eine eigene Geschichte erzählt. Statt auf vorgefertigte Elemente zurückzugreifen, wird jedes Objekt bewusst platziert und in den Kontext der Welt eingebettet.

Genau hier setzt das Konzept der sogenannten „Frozen Stories“ an.

Dabei handelt es sich um eingefrorene Momente, die den Zustand einer Szene unmittelbar vor dem Eintreffen des Spielers widerspiegeln. Eine umgestoßene Tasse, zurückgelassene Taschen oder ein abgebrochenes Kartenspiel sind keine zufälligen Dekorationen, sondern gezielte Hinweise auf Ereignisse, die kurz zuvor stattgefunden haben.

Diese Details erfüllen eine doppelte Funktion. Einerseits tragen sie zur Glaubwürdigkeit der Welt bei, indem sie jede Umgebung lebendig und nachvollziehbar erscheinen lassen. Andererseits fungieren sie als erzählerisches Mittel, das ohne direkte Dialoge auskommt und dennoch Informationen vermittelt.

Die Spielwelt wird dadurch nicht nur visuell dichter, sondern auch inhaltlich greifbarer. Räume wirken bewohnt, Situationen nachvollziehbar und Ereignisse erhalten eine unmittelbare Präsenz.

Diese Form des Umwelt-Storytellings ergänzt die klassische Narrative und erweitert die Art und Weise, wie Informationen im Spiel vermittelt werden.

Durch die Kombination aus technischer Weiterentwicklung, gezielter Detailarbeit und innovativen Erzählmethoden entsteht in Metro 2039 eine Umgebung, die nicht nur als Kulisse dient, sondern aktiv zur Spielerfahrung beiträgt. Die Metro wird damit erneut zu einem Ort, der seine Geschichten nicht nur erzählt, sondern sichtbar macht.

Krieg, Entwicklung und Story eng verbunden

Hinter der Entwicklung von Metro 2039 steht nicht nur ein ambitioniertes Spieleprojekt, sondern auch eine Realität, die den gesamten Entstehungsprozess nachhaltig geprägt hat.

Die Lebensumstände vieler Entwickler bei 4A Games haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert, was sich unweigerlich auf die Arbeit am Spiel ausgewirkt hat.

Trotz schwieriger Bedingungen arbeitet das Team weiterhin an mehreren Standorten, wobei insbesondere die ukrainischen Entwickler mit täglichen Herausforderungen konfrontiert sind. Stromausfälle, der Einsatz von Generatoren sowie Unterbrechungen durch Angriffe gehören zu den Umständen, unter denen die Entwicklung voranschreitet.

Gleichzeitig bleibt der Fokus klar definiert: Die Arbeit am Spiel wird fortgeführt, getragen von Zusammenhalt, Anpassungsfähigkeit und dem gemeinsamen Ziel, das Projekt umzusetzen.

„Metro 2039 wird von realen Ereignissen geprägt und verbindet seine düstere Geschichte mit den Erfahrungen eines internationalen Entwicklerteams.“

Diese Erfahrungen spiegeln sich auch in der inhaltlichen Ausrichtung von Metro 2039 wider.

Die Geschichte legt einen stärkeren Fokus auf Themen wie Entscheidungen, Konsequenzen und den Preis, der für eine sichere Zukunft gezahlt werden muss. Dabei entsteht eine Perspektive, die von realen Eindrücken geprägt ist und gleichzeitig in die bekannte Welt der Reihe eingebettet bleibt.

Obwohl das Studio inzwischen international aufgestellt ist und Talente aus zahlreichen Ländern vereint, bleibt der Kern des Teams stark mit seinen ukrainischen Wurzeln verbunden.

Die Arbeit erfolgt heute vor allem von Standorten wie Kiew und Malta aus, wobei eine gemeinsame Vision die Entwicklung leitet: ein Spiel zu erschaffen, das sich unverkennbar wie ein Teil der Metro-Reihe anfühlt.

Auch die erzählerische Grundlage wird weiterhin von der bekannten Vorlage beeinflusst. Die Metro-Spiele basieren auf den Werken von Dmitry Glukhovsky, dessen Einfluss auch im neuen Teil spürbar bleibt.

Die Geschichte von Metro 2039 entsteht in enger Zusammenarbeit und orientiert sich an gemeinsamen Vorstellungen von Freiheit und Wahrheit, die in der Spielwelt thematisch verarbeitet werden.

Erster Eindruck: So realistisch und düster war die Serie noch nie

Mit dieser Kombination aus realen Erfahrungen, erzählerischer Weiterentwicklung und technischer Umsetzung entsteht ein Gesamtbild, das Metro 2039 deutlich positioniert.

Die bisherigen Eindrücke aus der Präsentation lassen erkennen, dass der Titel nicht nur die bekannten Stärken der Reihe fortführt, sondern diese um neue Perspektiven ergänzt.

Die ersten Eindrücke zeichnen damit das Bild eines Spiels, das seine Wurzeln respektiert und gleichzeitig den nächsten Schritt wagt. Zwischen beklemmender Atmosphäre, erzählerischer Tiefe und einem klaren Fokus auf Immersion deutet sich ein Erlebnis an, das die Reihe konsequent weiterführt und ihr zugleich eine neue Richtung gibt.

Mit einer geplanten Veröffentlichung im Winter für Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie PC (unterstützt Xbox Play Anywhere) deutet sich bereits jetzt an, dass Metro 2039 die Reihe in eine noch intensivere und erzählerisch komplexere Richtung weiterentwickeln könnte.