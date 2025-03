Autor:, in / Monster Hunter Wilds

Es wird noch wilder

Das jahrelange Warten hat ein Ende: Mit Monster Hunter Wilds dürfen ambitionierte Monsterjäger endlich wieder den ausgeleierten Bogen spannen, das rostige Großschwert wetzen und die verkeilte Wumme nachladen.

Dabei erwartet euch eine ausgesprochen gelungene Handlung, die erstaunlicherweise recht profund und tiefgehend daherkommt und euch dahingehend bestens zu unterhalten weiß. Doch eines nach dem anderen…

Nachdem ihr euch im komplexen Charaktermenü einen individuellen Alter Ego mitsamt süßem Katzen-Palico geschaffen habt, begrüßt euch Monster Hunter Wilds mit einer aufregenden Intro-Sequenz, in der euch die generellen Grundlagen des Spiels nähergebracht werden.

Kurze Zeit später landet ihr in einem Zeltlager, das als hauptsächliche Schaltzentrale für sämtliche Funktionen und Mechaniken des Spiels dient. Hier trefft ihr dann auch zum ersten Mal auf eure ikonischen Weggefährten, die euch fortan rund 15 bis 20 Stunden begleiten werden.

Der Nervenkitzel von Monster Hunter Wilds entsteht selbstverständlich durch die grandios inszenierten Kämpfe mit den hervorragend designten Monstern. Um sich mit diesen zu messen, müsst ihr sie zunächst lokalisieren, was ganz bequem über die Weltkarte funktioniert.

Hier klickt ihr das gewünschte Monster an und schon reitet euer Laufvogel namens Saikrii automatisch zur ausgewählten Stelle in der Spielwelt – das öde Spurensuchen hat erfreulicherweise ein Ende gefunden. Natürlich müsst ihr euch aber nicht passiv zurücklehnen und stur auf euren Bildschirm starren, sondern könnt aktiv eingreifen und das Reiten selbst übernehmen.

Neu in Monster Hunter Wilds ist, dass ihr eine Mission jetzt auch dadurch starten könnt, indem ihr ein Monster einfach in der Open World attackiert, auch ohne die jeweilige Quest im Vorfeld angenommen zu haben.

Jeder monströse Widersacher verfügt dabei über unterschiedliche Stärken und Schwächen, die ihr durch aufmerksames Beobachten im Verhalten des Monsters herausfinden könnt, um somit eine effektive Vorgehensweise zu planen.

So trefft ihr dementsprechend auf Monster, die euch unter anderem vergiften oder betäuben wollen, sodass ihr sukzessive an Lebenssaft verliert oder euch nur noch schwerlich von der Stelle bewegen könnt.

Zudem stoßt ihr auch auf Monster, die sich in Rudeln oder Herden aufhalten, um darin vermeintlichen Schutz zu suchen. Solche Gruppierungen könnt ihr unter anderem durch Druck- oder Lockkapseln auflösen.

Darüber hinaus könnt ihr den Monstern auch Fallen stellen, so könnt ihr diese beispielsweise in sandige Gruppen locken, damit ihre Agilität sinkt und ihr sie besser in die Zange nehmen könnt.

Nicht zuletzt erweist sich euer wendiges Reittier als große Hilfe, da ihr es in brenzligen Situationen per Pfiff schnell herbeirufen könnt, um so dem Spektakel kurz zu entschwinden und euch eine regenerative Verschnaufpause zu gönnen.

Nachdem ihr ein Monster nach schweißtreibendem Kampf erlegt habt, macht ihr euch über die Ressourcen her, die das bezwungene Ungetüm beherbergt.

Zudem erhaltet ihr je nach erbrachter Leistung eine gewisse Summe Geld, das ihr gemeinsam mit den erbeuteten Materialien in der Schmiede in neues Equipment oder bessere Waffen investieren könnt.

So lasst ihr euch kurzerhand verbesserte Versionen eurer Kriegsgeräte schmieden, die mit speziellen Effekten ausgestattet sind und euch im Kampf sicherlich gute Dienste leisten werden.

Genial ist das Feature der Wunschliste, das euch, sobald ihr alle benötigten Materialen für einen bestimmten Gegenstand beisammenhabt, benachrichtigt.

Durch optionale Quests sowie das aktive Aufspüren von Monstern können solche Ressourcen nochmals ergattert werden, was einerseits zwar in einem Grind resultiert, andererseits allerdings auch viele Stunden voller Spaß garantiert.