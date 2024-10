Autor:, in / Monster Jam Showdown

Von Totengräbern und Zombie-Trucks

Wenn ihr auf meterhohe Trucks mit exorbitanten Reifen steht, hat Entwickler Milestone etwas Frisches für euch. Das Studio hinter MotoGP und Hot Wheels Unleashed lässt mit Monster Jam Showdown die Monstertrucks über euren Bildschirm rasen. Ob das Gigantenrennen Laune macht, erfahrt ihr in unserem Test.

Ja, wir geben es zu, auch wir haben in jungen Jahren nachts vor DSF gesessen und Grave Digger & Co. dabei zugeschaut, wie sie im Kampf um Sekunden amerikanische Kleinwagen geplättet haben. Gigantische Fahrzeuge, die wie Totengräber, Drachen oder Dinosaurier aussehen: Wer kann da widerstehen?

Wenn ihr ebenfalls zu dieser Fraktion gehört sowie auf Rennspiele steht, könnte Monster Jam Showdown einen Blick wert sein. Hier wählt ihr einen aus zahlreichen bekannten Monstertrucks und reist durch die Lande, um in unterschiedlichen Rennen euer Können unter Beweis zu stellen.

Die Karte ist dabei eher Zierde und nicht als Open World wie in anderen Rennspielen zu verstehen. Vielmehr springt ihr damit von Location zu Location, in denen ihr unterschiedliche Renn-Events vorfindet. Auch die Rennen selbst finden in abgesteckten Arealen statt. Das ist jedoch nicht weiter schlimm und sorgt für fokussierte Rennerlebnisse.