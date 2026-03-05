Mouse: P.I. For Hire: Hands-On Vorschau zum Cartoon-Shooter

Cartoon-Noir trifft auf rasante Shooter-Action

Manchmal reicht ein einziger Blick, um zu wissen, dass ein Spiel etwas Besonderes sein könnte. Genau diesen Eindruck hinterlässt Mouse: P.I. For Hire schon nach wenigen Sekunden.

Der ungewöhnliche Ego-Shooter kombiniert rasante Action mit einem einzigartigen Cartoon-Look, der direkt aus den Animationsfilmen der 1930er-Jahre stammen könnte.

Schwarz-weiße Figuren, überzeichnete Animationen und eine düstere Noir-Atmosphäre treffen hier auf modernes Shooter-Gameplay.

Wir von XboxDynasty hatten bereits die Gelegenheit, Mouse: P.I. For Hire in einem rund 30-minütigen Hands-on selbst auszuprobieren.

Gespielt wurde dabei direkt auf unseren heimischen PCs, wodurch wir uns einen ersten eigenen Eindruck vom Spielgefühl, der Präsentation und der besonderen Mischung aus Cartoon-Charme und actionreichen Gefechten machen konnten.

In unserer Vorschau verraten wir euch, welchen Eindruck der ungewöhnliche Shooter nach der ersten Spielsession hinterlassen hat und warum Mouse: P.I. For Hire definitiv ein Titel ist, den ihr im Auge behalten solltet.

