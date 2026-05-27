Ein Albtraum-Universum aus Tod und Asche

Bereit, euch dem Ende aller Tage zu stellen? Mit Necrophosis: Full Consciousness zieht euch das kleine Indie-Studio Dragonis Games in eine surreale Welt, in der Schönheit und Verfall untrennbar miteinander verwoben sind.

Nun findet diese bereits für den PC erschienene, verstörend-faszinierende Erfahrung ihren Weg auf die Xbox. Und das inklusive des DLCs „Subconsciousness“. Ob der an Scorn erinnernde Titel auf der Konsole seinen Zauber entfaltet, erfahrt ihr in unserem Test.

Die Welt von Necrophosis lässt sich schwer in einem Satz beschreiben – und das ist durchaus als Kompliment gemeint. Ihr betretet ein sterbendes Universum, das seine letzten Atemzüge vollzieht. Verfallende Megastrukturen aus organischen und mechanischen Formen zieren den Horizont, gesäumt von monumentalen Ruinen einer Zivilisation, die längst dem Vergessen anheimgefallen ist.

Während euch der Wüstenwind der Apokalypse ins Gesicht peitscht, bestaunt ihr die Leichen gefallener Götter und das Wehklagen ihrer missgebildeten Anhänger. Die Inspirationsquellen der Entwickler sind deutlich spürbar.

Wer die Stilistik von H. R. Gigers biomechanischer Albtraumarchitektur kennt, wer die apokalyptischen Ölgemälde Zdzisław Beksińskis in sich aufgesogen hat, oder wer in den Werken H. P. Lovecrafts das kosmische Grauen sucht, der fühlt sich hier sofort zu Hause.

Dabei ist „Grauen“ das falsche Wort für das, was ihr in Necrophosis erlebt. Denn statt adrenalinhaltigem Gameplay oder Jumpscare-Horror legt sich ein entschleunigtes Rätselabenteuer schwer und melancholisch um eure Schultern.

Ihr seid eine namenlose Präsenz in diesem sterbenden Kosmos, und die Welt flüstert euch ihre Geschichte in poetischen Fragmenten zu, die jedem Dark-Souls-Dialog Konkurrenz machen. Eine kohärente Handlung sucht ihr vergebens. Stattdessen erwartet euch eine bedrückende Reise durch Untergang und Wiedergeburt.

Seichte Rätselkost statt saftiger Henkersmalzeit

Der DLC „Subconsciousness“ erweitert dieses Konzept konsequent: Ihr taucht in noch tiefer liegende Schichten des verfallenden Universums ein, besucht neue surreale Schauplätze und erweitert die Erzählung um zusätzliche philosophische Aspekte.

Sowohl das Hauptspiel als auch der DLC lassen sich dabei an einem ruhigen Abend problemlos meistern. In knapp fünf Stunden konnten wir alle Kapitel inklusive aller Achievements durchspielen.

So atmosphärisch die Kulisse auch ist, beschränkt sich das Gameplay von Necrophosis auf rudimentäre Exploration. Ihr erkundet die einzelnen offenen Gebiete, findet Gegenstände und bringt sie an die richtigen Stellen.

Ihr sammelt Schlüssel, um Türen zu öffnen, bringt skurrilen Wesen fremde Artefakte, oder löst kleinere Rätsel, um neue Areale freizuschalten. Necrophosis versteht sich ausdrücklich als Walking Experience mit leichtem Knobelanteil, nicht als vollwertiges Adventure.

Die Rätsel selbst halten sich dabei in einem simplen Rahmen, sodass diese über ein einfaches Kombinieren von Gegenständen oder das Einprägen von Reihenfolgen nicht hinausgehen. So müsst ihr etwa an einer Stelle Parasiten im Körper eines Wesens im Stile eines „Hau den Maulwurf“ in der richtigen Reihenfolge entfernen.

Ihr werdet daher selten im Spielverlauf nicht weiterwissen, weil die einzelnen Areale eng genug gesteckt sind, um nicht den Überblick über die Rätselstationen zu verlieren. Solltet ihr eine geistige Herausforderung suchen, wird euch dies schnell unterfordern.

Surreale Kunst in Spieleform

Wer hingegen bereit ist, das Spieltempo zu akzeptieren und sich von der Atmosphäre tragen zu lassen, erlebt ein Spiel, das sich wie ein interaktiver Ausflug durch ein virtuelles Beksiński-Gemälde anfühlt. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist dabei bewusst reduziert. Ihr sollt die Welt um euch aufsaugen, nicht hindurchrasen.

Was Necrophosis von zahllosen anderen Indie-Horror-Titeln abhebt, ist seine visuelle Stringenz. Die Umgebungen sind mit einer Akribie gestaltet, die man von einem kleinen Studio nicht unbedingt erwartet. Jeder Raum, jede Kreatur, jeder Stein ist bewusst platziert und von den geistigen Vorbildern inspiriert.

Zwar läuft Necrophosis: Full Consciousness auf der Unreal Engine 5. Aufgrund der kleinen Teamgröße dürft ihr jedoch nicht die visuelle Qualität eines Scorn erwarten. Dennoch läuft der Titel durchweg flüssig und hat einige visuelle Höhepunkte zu bieten.

Bugs sind uns nur ein einziges Mal begegnet. Beim bereits angesprochenen Parasitenrätsel wurde die Controllersteuerung nicht korrekt erkannt, sodass wir das Rätsel mit einer an die Xbox angeschlossenen Maus meistern mussten.

Der Soundtrack und das Sounddesign fügen sich nahtlos in das Gesamtbild ein. Tiefe, dröhnende Ambientsounds, gelegentliche organische Geräusche, die nicht konkret verortbar sind, sowie eine Stille, die schwerer wiegt als jedes Jumpscaregekreische.

Fazit

Necrophosis: Full Consciousness ist wahrlich kein Spiel für jeden. Der Titel setzt auf eine düstere Atmosphäre mit philosophischen Untertönen, in der es um das Erleben der Ästhetik geht. Im Gegenzug müsst ihr für dieses Erlebnis jedoch auf tiefgründiges Gameplay verzichten.

Wer auf kosmischen Horror, Beksiński-Ästhetik und das Surreale, Morbide steht, erlebt ein Spiel, das seine Referenzen nicht nur zitiert, sondern zum Markenzeichen erhoben hat. Die visuelle Qualität ist für ein kleines Studio absolut in Ordnung, die technische Umsetzung auf der Konsole gelungen.

Falls ihr jedoch interaktive Herausforderungen, knackige Puzzles oder Handlungsbögen mit Entscheidungsfreiheit bevorzugt, seid ihr hier an der falschen Adresse. Die Rätsel präsentieren sich eher rudimentär, der Umfang hält sich in Grenzen. In drei bis vier Stunden habt ihr alles gesehen, in fünf Stunden sämtliche Achievements eingesackt.

Für Fans von Scorn und anderen atmosphärischen Horror-Erfahrungen ist Necrophosis: Full Consciousness dennoch ein kleiner Tipp für einen unverplanten Feierabend. Alle anderen sollten sich auf die surreale Erfahrung zumindest einlassen wollen.

Necrophosis: Full Consciousness im Microsoft Store kaufen:

Singleplayer: 7.0

Multiplayer: -/-

Graphic: 7.0

XboxLive: -/-

Sound: 7.5

Control: 6.0

Overall: 7.0 Game Time: 3-5 Stunden

Speech: Englisch

TV TEXT: Deutsch

Censor:

Qualified:

Letzte Worte: „Surreales Abenteuer mit rudimentärem Gameplay.“

The Good Einzigartige, surreale Atmosphäre inspiriert von Beksiński, Giger und Lovecraft

Visuell stringente, liebevoll gestaltete Umgebungen trotz kleinem Team

Stimmungsvoller Ambient-Soundtrack und gelungenes Sounddesign

Poetische, fragmentarische Erzählung mit philosophischer Tiefe

Technisch stabile und flüssige Performance

DLC „Subconsciousness“ direkt enthalten und erweitert das Erlebnis sinnvoll

Jeder Raum, jede Kreatur und jeder Stein bewusst platziert und inszeniert The Bad Controller-Bug beim Parasitenrätsel erfordert Maus als Workaround

Geringer Umfang: 3–5 Stunden inklusive DLC und allen Achievements

Rätsel zu simpel

Gameplay beschränkt sich auf rudimentäre Exploration 7.0