New World Order

Vom 13. bis 16. September steigt die Beta-Phase zum heiß erwarteten MMO New World: Aeternum. Kann das Online-Rollenspiel den Sprung vom PC auf die Xbox schaffen? Wir durften uns im Early Access bereits in Aeternum austoben und verraten euch, was euch erwartet.

Auf dem PC ist Amazons MMO New World bereits 2021 erschienen. Zunächst als PvP-MMO konzipiert, entwickelte sich New World stetig in die Richtung eines kooperativen PvE-Rollenspiels, inklusive überarbeiteter Zonen, Cutscenes und neuen NPCs.

Der Grundgeschichte blieben die Entwickler dabei treu: Ihr übernehmt die Rolle eines Abenteurers, der mit seiner Besatzung zur sagenumwobenen Insel Aeternum aufbricht. Durch einen magischen Sturm kentert euer Schiff, sodass ihr auf der Insel gestrandet seid – und erfahrt, dass diese mittlerweile zum Schmelztiegel von Kulturen unterschiedlicher Epochen geworden ist.

Nun ist es an euch, euren Platz auf der Insel zu finden, mit Piraten, Rittern, Mayas und Legionären um Ressourcen zu streiten und gegen die Korrumpierten zu Felde zu ziehen. Diese wurden von einer dunklen Macht auf Aeternum besessen und verwandeln Menschen in Zombie-artige Schattenwesen.