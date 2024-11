Zu viel des Guten ist nie genug

Seit drei Jahren treiben PC-Spieler in der Neuen Welt ihr virtuelles Unwesen. Dazu gehören, wie es sich für ein gutes MMORPG gehört, neben zahlreichen Quests diverse Raids, das Looten von Materialien und Gegenständen und die Entwicklung eures Charakters hin zum übermächtigen Helden. Seit kurzem kommen nun endlich Konsoleros in den Genuss des Spiels aus dem Hause Amazon Games.

Mit an Bord sind neue Areale und einige grafische Updates, die das Spiel in neuem Glanz erstrahlen lassen. Unter anderem hat man versucht, den MMO-Anteil des MMORPGs flexibler zu gestalten. So wird der Titel für alle die, die sich lieber allein ins ewige Abenteuer werfen, weitestgehend zu einem klassischen RPG.

Viel von allem, das kann sich Amazon Games mit New World: Aeternum wohlweislich auf die Fahne schreiben. Was als historisch verankertes Abenteuer im 17. Jahrhundert begann, geht in Aeternum neue, fantastischere Wege. Diese neue Version ist für Bestandsspieler kostenlos verfügbar und ersetzt auf PC die bisherige.

Da es sich um die Erstveröffentlichung für die Xbox handelt, werden wir das Spiel im Test vorwiegend als einen neuen Titel bewerten. Natürlich werden wir, wo angebracht, die Querverweise zur PC-Version beziehungsweise der Version vor „Aeternum“ mit einbeziehen.