Was lange währt

Mehr als zwei Jahre ist es her, dass wir über eine mögliche Portierung von New World auf die Current-Gen-Konsolen spekulierten, im Rahmen des Summer Game Fests wurde es nun endlich wahr und ein erster Trailer wurde präsentiert.

Wir von XboxDynasty hatten schon vorab die Gelegenheit, erste Impressionen im Rahmen eines Preview-Events zu erleben. Mit dabei waren Game Director Scott Lane, Senior Producer Katy Kaszynski, Creative Director David Verfaillie und Console Producer Andrew Webster.

Es handelt sich nicht nur um einen Port der bisherigen Version, vielmehr startet man in New World: Aeternum die Reise in Richtung eines neuen Abenteuers, das die Entwickler in unserem exklusiven Preview-Termin als den „spirituellen Nachfolger“ von New World bezeichneten.

Für all diejenigen, die mit New World bisher keine Berührungspunkte hatten, euch erwartet ein Action-RPG in einer riesigen, mysteriösen Welt, in dem große Aufgaben und noch größere Gefahren lauern.

Als schiffbrüchiger Abenteurer landet ihr auf der Insel Aeternum, die eure Fähigkeiten testen wird. Verfluchte Inselkreaturen gilt es, mit Nahkampf- und Distanzwaffen in Schach zu halten.

In der neuen Version werden alle bisherigen Updates und Erweiterungen enthalten sein, außerdem gibt es viele Neuerungen wie die Player-vs-Player-Zone, Raids für bis zu zehn Spieler, Solo-Herausforderungen im Endgame und neue Charakter-Archetypen.

Ein Fokus bei der Entwicklung war, dass mehr und mehr Quests und Herausforderungen optional allein bestritten werden können, wenngleich ihr immer die Möglichkeit zur Kooperation mit anderen Spielern habt.

So wird auch Crossplay zwischen PC, Xbox und PlayStation möglich sein. Cross-Progression hingegen ist aktuell nicht vorgesehen, wie uns die Entwickler des Spiels berichteten.

Neben dem Ansatz, alle Spieler plattformübergreifend in einer Welt vernetzen zu wollen, ist die Individualität eures Charakters besonders essenziell für die neue Version. Aussehen, Kampfstil und Fähigkeiten können angepasst werden, sei dies durch das Aufsammeln von Pflanzen, Erlegen von Tieren oder Abschließen von Quests.

Mit Aeternum folgt zudem HDR-Support sowie eine 4K-Auflösung. Generell wird es Performance- und Grafikupdates geben, die das Spielerlebnis verbessern sollen.

Alle Optimierungen landen zeitgleich auf dem PC, um komplette Parität zwischen den Plattformen zu schaffen. Konsolenspezifisch werden maximal die Performance- beziehungsweise Qualitätsmodi sein, die bei der PC-Version obsolet sind.

