Eine Legende kehrt zurück

In der Welt der Videospiele rufen nur wenige Seriennamen, so viel Ehrfurcht hervor wie Ninja Gaiden. Schließlich gilt die Serie seit Jahrzehnten als nostalgisches Paradebeispiel für knackige, herausfordernde Action. Mit Ninja Gaiden 4 steht euch ein neues Abenteuer bevor, das eure Grenzen von Geschicklichkeit und Schnetzel-Kunst ausloten soll. Doch wie lang ist mittlerweile der Schatten der Legende? Taucht in unserem Test in eine Welt voller Herausforderungen ein und entdeckt, ob der neueste Teil der Serie das Erbe seiner Vorgänger würdevoll fortsetzen kann.

Bis ins Jahr 1988 und auf das Nintendo Entertainment System reichen die Wurzeln der Ninja Gaiden-Reihe zurück. Mit Hauptcharakter Ryu Hayabusa durftet ihr bereits damals fordernde Kämpfe in einer futuristischen Zukunftsvision erleben. In Ninja Gaiden 4 wechselt ihr in eine frische Perspektive, indem ihr in die Haut von Yakumo, einem Ninja des Raben-Clans, schlüpft – und euch dem Helden von einst widersetzen müsst. Inszeniert von niemand geringerem als den beiden legendären Studios Team Ninja und Platinum Games.

Ninja Gaiden 4 fackelt nicht lange und wirft euch direkt ins Geschehen. In einem actiongeladenen Tutorial fahrt ihr in der Haut des neuen Helden Yakumo ins futuristische Tokio ein. Von einem Zug aus stellt ihr euch euren ersten Gegnern, um zu erfahren, was euer Missionsziel ist. Ihr sollt den Dunkeldrachen, dessen Körper über Tokyo gefangen ist und dessen Blut die Stadt mit Monstern verseucht, endgültig vernichten. Warum das so ist, erklärt euch Ninja Gaiden 4 in einigen Rückblenden, die die Geschichte weiter vorantreiben und zeigen, wem ihr eigentlich gegenübersteht.

Um eure Mission zu erfüllen, schnetzelt ihr euch durch die unterschiedlichen Gebiete Tokios, die in Kapitel aufgeteilt sind. Dabei bereist ihr den Markt in Tokio, das Freudenviertel oder düstere Schluchten auf dem Weg zu einem magischen Schrein. Zwar sind die Kapitel recht linear aufgebaut, damit ihr in Hochgeschwindigkeit durch die Level fetzen könnt. Allerdings weiten sich diese gelegentlich, um euch geheime Vorratskisten oder Pfade zu optionalen Aufträgen zu offenbaren.