Aufbruch ins mobile Abenteuer

Mit Outbound taucht plötzlich ein Spiel auf, das sich bewusst gegen den aktuellen Survival-Einheitsbrei stellt.

Kein stumpfes Ressourcen-Grinden, kein permanenter Druck und keine künstlich aufgeblähte Open World.

Stattdessen kombiniert Outbound entspannte Exploration, mobiles Base-Building und ein überraschend starkes Nachhaltigkeits-Thema zu einem ungewöhnlich frischen Gesamtpaket.

Denn das Spiel nutzt seine Welt nicht nur als Kulisse, sondern versucht gleichzeitig für Themen wie Umweltbewusstsein und nachhaltiges Handeln zu sensibilisieren. Gefällte Bäume sucht ihr hier nahezu vergeblich.

Stattdessen verarbeitet ihr hauptsächlich abgestorbene Stämme und bereits vorhandene Ressourcen. Auch euer Van fährt elektrisch und viele wichtige Materialien entstehen überhaupt erst dadurch, dass ihr Müll einsammelt und sinnvoll recycelt.

Der gesammelte Schrott erfüllt dabei sogar eine zentrale Gameplay-Funktion. Aus ihm erstellt ihr Gutscheine, die ihr an sogenannten Signalstationen einlösen könnt, um neue Blueprints freizuschalten. Darunter befinden sich neue Werkzeuge, Werkbänke, technische Erweiterungen oder zusätzliche Deko-Elemente für euren Van.

Genau dieser Ansatz zieht sich durch das gesamte Spiel und verleiht Outbound eine angenehm eigene Identität, ohne dabei jemals belehrend zu wirken.

Gameplay Loop und Progression

Outbound verfolgt einen angenehm entschleunigten Gameplay-Loop, der schnell motiviert. Ihr erkundet die offene Welt, sammelt Ressourcen, recycelt Materialien und investiert euren Fortschritt direkt wieder in euren Van und eure Ausrüstung.

Neue Gebiete liefern neue Ressourcen, diese schalten wiederum weitere Crafting-Möglichkeiten frei und sorgen dafür, dass euer Fahrzeug Stück für Stück leistungsfähiger wird.

Eine zentrale Rolle übernehmen dabei die Signalstationen.

Hier schaltet ihr über eure gesammelten Gutscheine neue Blueprints frei, die euren Handlungsspielraum immer weiter erweitern.

Mit zunehmender Spielzeit wird daraus ein motivierender Kreislauf aus Erkunden, Freischalten und Optimieren. Besonders spannend wird es später mit der Fahrzeug-Research-Station.

Über diese Forschungsstation entwickelt ihr neue Fahrzeug-Upgrades, die anschließend direkt eingebaut werden können. Dadurch verändert sich euer Van nicht nur optisch, sondern entwickelt sich immer stärker zu einer autarken mobilen Basis.

Auch beim Thema Energie greift Outbound sein Nachhaltigkeits-Konzept clever auf. Anfangs gewinnt ihr Energie noch über Fasern oder Holz, später könnt ihr allerdings auf deutlich effizientere Alternativen wie Wind- oder Solarenergie umsteigen. Genau dadurch entsteht das Gefühl, euren Van langfristig immer unabhängiger und moderner auszubauen.

Zusätzlich erweitert sich das Spielerlebnis im Verlauf immer weiter. So könnt ihr unter anderem Begleiter freischalten, darunter einen Hund, den ihr adoptieren könnt. Gerade solche kleineren Features sorgen dafür, dass sich die Welt lebendiger anfühlt und euer fahrendes Zuhause mit der Zeit immer persönlicher wirkt.

Auch die verschiedenen Karten tragen stark zur Motivation bei. Insgesamt stehen vier unterschiedliche Gebiete zur Verfügung, die jeweils eigene Ressourcen bieten und dadurch unterschiedliche Fortschrittsmöglichkeiten eröffnen.

Neue Regionen fühlen sich deshalb nicht einfach nur wie optische Abwechslung an, sondern erweitern aktiv eure Möglichkeiten beim Crafting und Ausbau eures Vans.

Ganz perfekt läuft der Gameplay-Loop allerdings nicht. Besonders die Suche nach bestimmten Materialien kann stellenweise unnötig mühsam werden, da wichtige Ressourcen nicht immer dort auftauchen, wo man sie gerade benötigt.

Hinzu kommt das Blueprint-System der Signalstationen. Da diese ihre Baupläne zufällig vergeben, müsst ihr teilweise mehrere Stationen anfahren, bis endlich das benötigte Werkzeug-Upgrade oder die passende Erweiterung auftaucht.

Dadurch entwickelt sich der ansonsten angenehm entspannte Gameplay-Loop stellenweise zu einem etwas zähen Grind, der den Spielfluss spürbar ausbremsen kann. Wirklich frustrierend wird Outbound dadurch zwar nie, gerade in längeren Sessions merkt man aber, dass das Progressions-System an einigen Stellen etwas unnötig gestreckt wirkt.

Crafting und die mobile Basis

Das absolute Highlight von Outbound ist ohne Frage die mobile Basis. Während euch viele Survival-Spiele an einen festen Ort binden, reist euer komplettes Zuhause hier jederzeit mit euch mit.

Der anfangs simple Van entwickelt sich im Verlauf des Spiels zu einem vollwertigen fahrbaren Zuhause. Neue Werkbänke, Lagerflächen und technische Module verändern euren Alltag spürbar und sorgen dafür, dass ihr immer effizienter unterwegs seid.

Besonders cool: Ihr erweitert nicht nur den Innenraum eures Fahrzeugs, sondern könnt später sogar das Dach des Vans als Foundation nutzen, um dort zusätzliche Konstruktionen und kleine Wohnbereiche aufzubauen.

Dadurch entsteht Schritt für Schritt ein richtiges mobiles Eigenheim, das sichtbar mit eurem Fortschritt wächst.

Trotz der vielen Möglichkeiten bleibt das Crafting-System angenehm zugänglich. Neue Baupläne erweitern eure Optionen kontinuierlich, ohne euch mit unnötiger Komplexität zu erschlagen. Gleichzeitig sorgen zahlreiche Deko-Elemente dafür, dass euer Van mit der Zeit immer persönlicher wirkt.

Eine nette Ergänzung liefern außerdem die Werkbänke selbst. Beim Herstellen bestimmter Gegenstände startet ein kleines Timing-Minispiel, bei dem ihr im richtigen Moment eine Taste drücken müsst. Das sorgt zwar nicht für spielerische Tiefe im großen Stil, lockert den Crafting-Prozess aber angenehm auf.

Gerade diese Mischung aus Fortschritt, Individualisierung und mobiler Freiheit hebt Outbound angenehm von vielen anderen Genrevertretern ab.

Technik, Grafik und Sound

Outbound schlägt optisch bewusst einen anderen Weg ein. Statt maximalem Realismus setzt das Spiel auf einen stilisierten Grafikstil, der perfekt zur ruhigen Atmosphäre passt.

Vor allem die Lichtstimmung gehört zu den größten Stärken des Spiels. Sonnenaufgänge, dichter Nebel, Regen oder Gewitter erzeugen immer wieder kleine Momente, in denen Outbound fast schon meditativ wirkt.

Besonders stark ist außerdem das Sounddesign. Das Spiel setzt bewusst nur sehr sparsam Musik ein und legt den Fokus stattdessen auf die Geräusche der Natur. Regen prasselt glaubwürdig auf euren Van, Wind zieht durch die Wälder und das leise Summen eures elektrischen Fahrzeugs sorgt permanent für eine unglaublich entspannte Atmosphäre.

Gerade mit Headset entfaltet Outbound hier seine größte Stärke und zieht euch komplett in diesen ruhigen Roadtrip hinein.

Technisch hinterlässt das Spiel insgesamt einen stabilen Eindruck. Während unserer Spielzeit liefen die FPS durchgehend sauber und größere Performance-Probleme blieben aus.

Vereinzelt kam es allerdings zu kleineren Clipping- beziehungsweise Streaming-Problemen, bei denen weiter entfernte Objekte sichtbar nachgeladen wurden.

Wirklich gravierend fällt das zwar nicht aus, gelegentlich reißt es euch aber kurzzeitig aus der ansonsten sehr stimmigen Atmosphäre heraus.

Die Fahrzeugsteuerung selbst ist klar arcade-lastig ausgelegt. Outbound möchte keine Simulation sein, sondern ein entspanntes Roadtrip-Erlebnis und genau das funktioniert gut.

Der Van lässt sich angenehm unkompliziert steuern und bleibt auch in unübersichtlicherem Gelände gut kontrollierbar.

Positiv fällt außerdem das übersichtliche Interface auf. Trotz Crafting, Forschung und zahlreicher Erweiterungen bleibt das Spiel jederzeit angenehm verständlich und überfordert euch nie mit unnötig komplizierten Menüs.

Fazit

Outbound schafft etwas, das viele Survival-Spiele nicht hinbekommen: eine entspannte, fast schon beruhigende Atmosphäre, ohne dabei komplett belanglos zu wirken. Vor allem die mobile Basis, das nachhaltige Grundkonzept und der motivierende Ausbau eures Vans sorgen dafür, dass sich das Spiel angenehm frisch anfühlt.

Die Mischung aus Exploration, Crafting und mobilem Base-Building funktioniert über weite Strecken richtig gut und motiviert vor allem durch den sichtbaren Fortschritt eures fahrenden Zuhauses.

Gerade die audiovisuelle Präsentation mit ihren ruhigen Naturgeräuschen und dem besonderen Grafikstil zieht euch immer wieder in diese entschleunigte Roadtrip-Stimmung hinein.

Ganz perfekt läuft der Gameplay-Loop allerdings nicht. Die Materialsuche und das zufällige Blueprint-System sorgen stellenweise für unnötigen Grind, der den Spielfluss spürbar ausbremsen kann.

Wirklich frustrierend wird Outbound dadurch zwar nie, gerade in längeren Sessions merkt man aber, dass das Progressions-System an einigen Stellen etwas künstlich gestreckt wirkt.

Trotzdem bleibt Outbound ein ungewöhnlich charmantes Survival-Erlebnis, das sich mit seinem nachhaltigen Ansatz, der mobilen Basis und seiner ruhigen Atmosphäre angenehm vom Genre-Einheitsbrei abhebt.

Wer Lust auf einen entschleunigten Cozy-Roadtrip mit Crafting und Base-Building hat, sollte diesen Titel definitiv im Auge behalten.

Singleplayer: 8.2

Multiplayer:

Graphic: 8.1

XboxLive:

Sound: 8.1

Control: 8.0

Overall: 8.2 Game Time:

Speech:

TV TEXT: Deutsch

Censor:

Qualified:

Letzte Worte: “Outbound überzeugt mit einem cleveren Mix aus Atmosphäre und Nachhaltigkeit.”

The Good Ungewöhnlich entspannte Survival Atmosphäre

Kreative mobile Basis mit starkem Ausbau-System

Motivierender Gameplay-Loop

Nachhaltiges Spielkonzept sinnvoll ins Gameplay integriert

Stilvolle audiovisuelle Präsentation

Stimmiges Sounddesign mit Fokus auf Naturgeräusche

Viele Individualisierungsmöglichkeiten für den Van

Übersichtliche Menüs und angenehme Zugänglichkeit

Motivierende Progression durch Forschung und Blueprints The Bad Materialsuche stellenweise unnötig mühsam

Zufällige Blueprint-Freischaltung kann frustrieren

Gameplay-Loop wird auf Dauer leicht repetitiv

Gelegentliche Clipping- und Streaming-Probleme

Wenig Herausforderung für Hardcore-Survival-Fans 8.2