Hände hoch und Geld her!

Am Ende von Payday 2 geht die Gang in den Ruhestand. Reich, glücklich und sicher… oder?

Zu diesem Zeitpunkt hat die Gang ihre gesamte Karriere damit verbracht, das zu nehmen, was nicht ihnen gehört. Noch viel wichtiger ist: Sie haben wichtige Leute schlecht und schwach dastehen lassen. Und wenn für diese Leute etwas wichtiger ist als Geld, dann ist es ihr Ruf.

Die Payday-Gang schafft es in letzter Sekunde, einem Attentat auf ihr Leben zu entkommen. Die meisten Mitglieder sind unauffindbar. Ihre Offshore-Konten wurden geleert und die Gang steht nur mit Fragen da. Wer ist hinter ihnen her? Was wollen sie? Und noch wichtiger: Was haben sie, das gestohlen werden könnte?

Nach mittlerweile zehn Jahren erscheint mit Payday 3 der Nachfolger des beliebten Überfall-Simulator. In einer Gruppe von maximal vier Spielern werden erneut Banken, Kunstgalerien und Schmuckgeschäfte überfallen.

Schlüpft man in den meisten Koop-Shootern in die Rolle von Helden, die ihre Stadt sicherer machen wollen, ist man in diesem Fall selbst der Bösewicht und zeigt keine Skrupel. Selbst das Töten von Zivilisten ist möglich, was lediglich zu „Reinigungskosten“ führt. Aber Polizisten, Spezialeinsatzkräfte, etc. machen vor den Kugeln keinen Halt und werden in böser Manier niedergemetzelt.

Damit macht Payday 3 definitiv etwas anders und befriedigt selbst das böseste Verlangen, Unruhe zu stiften und die eigene Moral für Profit links liegenzulassen. Es werden reichlich Geiseln genommen, Angst und Schrecken verbreitet, Tresore aufgeknackt und geschossen.

Wäre Payday 3 in einer Gruppe nicht so unglaublich unterhaltend und spaßig, würde es bestimmt für das ein oder andere schlechte Gewissen führen. Doch das Spiel ist in vielerlei Hinsicht gelungen, macht einiges richtig und sorgt für spaßige Momente.

Dabei verfügt das Spiel zwar über Handlung, die wird jedoch nur in kurzen Videos vor den Missionen erzählt. Was euch erwartet, sind zu Beginn acht Heist-Szenarien, in denen ihr euch als Ganove so richtig austoben könnt. Diese sind schön abwechslungsreich, verfügen über einen hohen Wiederspielwert und bieten euch eine gewisse Freiheit – denn wie ihr eure Taschen letztlich befüllt, bleibt euch überlassen.

Wir haben Payday 3 gespielt und verraten euch in unserem Testbericht, wie sich das Spiel schlägt.