Was bisher geschah

Drei Jahre nach dem ersten Abenteuer kehrt ihr in Planet of Lana 2: Children of the Leaf auf den geheimnisvollen Planeten Novo zurück. Schon der erste Teil eröffnete eine faszinierende, neue Welt und blieb Spielern in fabelhafter Erinnerung.

Mensch versus Maschine, das war damals das Leitmotiv im Erstlingswerk von Entwickler Wishfully. Hauptfigur Lanas Heimatplanet wurde von feindseligen Maschinen attackiert und sie musste sich, zusammen mit ihrem katzenartigen Begleiter Mui, auf die Suche nach ihrer verschollenen Schwester machen.

Der erste Teil blieb Spielern überall auf der Welt für seinen liebevollen, handgezeichneten Stil im Gedächtnis. Mit schillernden Farben, aber reduzierter Optik, ließ das Game genug Spielraum, um die faszinierende Welt mit Leben, Emotionen und Spannung zu erfüllen.

Erst als Einzelwerk konzipiert, wurde schnell klar, dass es rund um Lana noch viele weitere Geschichten zu erzählen und weitaus mehr der mythischen Welt zu entdecken gab.

Drei Jahre später dürfen wir nun also endlich zurückkehren zu Lana und Mui.

Lest auf den folgenden Seiten, was ihr in der Rückkehr auf Novo erwarten könnt.