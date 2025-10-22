Neuer Blumentopf, alte Pflanze

Crazy Dave ist zurück und lädt euch nach 16 Jahren erneut in seinen zombieverseuchten Garten hinterm Haus zur pflanzlichen Infizierten-Vernichtung ein. Das neuaufgelegte Remaster kommt unter anderem mit neuen Levels, lokalem Koop und aufgemotzten HD-Grafiken daher und stellt somit die bisher umfangreichste Tower-Defense-Schlacht dar.

Am klassischen Spielprinzip hat sich auch in Plants vs. Zombies: Replanted nicht viel verändert, noch immer pflanzt ihr haufenweise Gewächs in fünf unterschiedliche Bahnen in Daves idyllischem Garten, die dann von hirnfressenden Walkern bewandert werden.

Dabei variieren die abwechslungsreichen Levels mit zunehmender Spielzeit stark und versetzen euch unter anderem in abendliche Szenarien, gemütliche Hinterhöfe mit kühlenden Pools oder sogar auf das luftige Hausdach des heimischen Anwesens.

Hin und wieder wird das recht simple Spielprinzip von unterhaltsamen Minispielen unterbrochen, die spielerisch vom ansonsten rigiden Spielgeschehen leicht abweichen und zumindest kurzzeitig für frischen Wind sorgen.

Überdies stehen euch in den insgesamt 50 Einzelspieler-Levels sukzessive immer weitere Pflanzenarten und -gattungen zur Verfügung, um euren Hinterhof gegen anstürmende Horden von Zombies erfolgreich zu verteidigen.

Neben den üblichen Überlebens- und Rätselherausforderungen stehen euch mit Cloudy Day und Rest in Peace auch zwei komplett neue Spielmodi zur Auswahl. So schlafen im bewölkten Modus sämtliche Sonnenblumen ein und produzieren demnach die dringend benötigte Ressource temporär nicht mehr, sodass ihr besonders sparsam und sorgfältig vorgehen solltet.

Der erbarmungslose Hardcore-Modus Ruhe in Unfrieden stellt euch vor eine knallharte Permadeath-Prüfung, der nach erstmaligem Abschließen der Kampagne freigeschaltet wird. Hierbei wird euer erspielter Fortschritt radikal auf null zurückgesetzt, sobald einer der untoten Fleischfresser die letzte Rasenmäher-Barrikaden überwindet und euer wabbliges Hirn genüsslich verspeist.

Des Weiteren dürft ihr euch im kooperativen Modus einen zusätzlichen grünen Daumen als Verstärkung dazuholen, um eure Verteidigung gemeinsam gegen die knochigen Kreaturen aufzubauen. Wollt ihr euch dagegen lieber lokal mit euren Kumpels auf der Couch messen, solltet ihr unbedingt den inkludierten PvP-Modus anschauen.

Doch damit ist noch lange nicht das Ende der veganen Fahnenstange erreicht, denn Plants vs. Zombies: Replanted verwöhnt euch zusätzlich mit exklusiven Bonuslevel, die euch einzelne Levels mit alternativen Voraussetzungen erneut spielen lassen. Zudem können ungeduldige Floristen nun die Spielgeschwindigkeit in fünf Stufen ganz individuell einstellen, um somit das perfekte Spielerlebnis zu garantieren.

Zu guter Letzt könnt ihr dann in Daves Laden eure ergatterten Münzen beispielsweise für verbesserte Pflanzen oder nützliche Gartenutensilien wie die Harke oder Dünger ausgeben. Letzteren benötigt ihr für eure Aufzuchtgärten, in denen ihr alle möglichen Pflanzen vom Keim bis zur ausgewachsenen Schönheit großzieht.

Dies hat natürlich nicht nur eine ästhetische Funktion, sondern fördert obendrein eure finanziellen Mittel, da der Garten je nach Größe und Anzahl an angebauter Flora Münzen abschüttet, die ihr dann wieder in neue Gerätschaften investieren könnt – ein natürlicher Kreislauf sozusagen.

Inhaltsverzeichnis 1. Neuer Blumentopf, alte Pflanze

2. Fazit