Autor:, in / PowerA Wireless Controller Fortnite SE

Mit Style zum Epischen-Sieg

PowerA hat einen neuen Wireless Controller im Fortnite-Design auf den Markt gebracht, der nicht nur die Herzen der Fortnite-Spieler höherschlagen lässt, sondern auch unsere. In unserem Test erfahrt ihr, was im Controller steckt und ob er euch zum Baumeister macht.

Der Controller wird in einer knalligen Verpackung ausgeliefert. Im Inneren dieser Verpackung finden wir in einer Plastikschale eingelassen den Controller, einen USB-Dongle, ein drei Meter langes USB-C-Kabel, welches zum Aufladen des Controllers benötigt wird, so wie einen Quick Guide und einen Code für einen Fortnite Pickaxe Skin.

Inhaltsverzeichnis 1. Mit Style zum Epischen-Sieg

2. Das Steckt im Controller

3. Fazit