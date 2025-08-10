Die Evolution des Hörens
Vor fünf Jahren veröffentlichte Razer das von der Presse gelobte Headset namens Blackshark V2 Pro, von welchem 2023 nochmals eine verbesserte Version rausgehauen wurde.
Neben der verlängerten Akkulaufzeit und dem optimierten Mikrofon bot die angepasste Variante einen USB-C-Anschluss sowie eine Bluetooth 5.2-Verbindung.
Mit dem Razer Blackshark V3 Pro reiht sich nun ein weiteres Highlight der US-Amerikaner in die renommierte Riege der erstklassigen Headsets ein, das laut eigener Werbung sogar von einigen E-Sports-Teams fürs professionelle Zocken verwendet wird.
Preise der Xbox-Modelle (Amazon)
- Razer BlackShark V3 Pro for Xbox – Black Edition & White Edition: 269,99€ UVP
- Razer BlackShark V3 for Xbox – Black Edition: 169,99€ UVP
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed for Xbox – Black Edition: 119,99€ UVP
Natürlich haben wir uns das Teil geschnappt und auf Herz und Nieren getestet. Im Folgenden verraten wir euch, was euch mit dem Headset – auch im Vergleich zum Razer Blackshark V2 Pro – erwartet.
Inhaltsverzeichnis
Hab mir mal die Razer V2 Pro damals im Sale geholt, ich finde die Teile viel zu schwer, auf Dauer taten mir die Ohren weh. Jetzt liegen die unbenutzt rum. War eh für den TV gedacht, wenn der kleine mal schläft, hab jetzt aber auch dort umgeschwenkt auf Kabelgebundenen Offene Kopfhörer am AV receiver, viieeel angenehmer, wie Wolken auf den Ohren.