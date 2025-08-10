Die Evolution des Hörens

Vor fünf Jahren veröffentlichte Razer das von der Presse gelobte Headset namens Blackshark V2 Pro, von welchem 2023 nochmals eine verbesserte Version rausgehauen wurde.

Neben der verlängerten Akkulaufzeit und dem optimierten Mikrofon bot die angepasste Variante einen USB-C-Anschluss sowie eine Bluetooth 5.2-Verbindung.

Mit dem Razer Blackshark V3 Pro reiht sich nun ein weiteres Highlight der US-Amerikaner in die renommierte Riege der erstklassigen Headsets ein, das laut eigener Werbung sogar von einigen E-Sports-Teams fürs professionelle Zocken verwendet wird.

Natürlich haben wir uns das Teil geschnappt und auf Herz und Nieren getestet. Im Folgenden verraten wir euch, was euch mit dem Headset – auch im Vergleich zum Razer Blackshark V2 Pro – erwartet.