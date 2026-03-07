Dreißig Jahre Horror-Unterhaltung

Seit nunmehr drei Dekaden gehört Resident Evil zu den wohl prägendsten Serien im Bereich Survival-Horror und kann diesbezüglich seit Mitte der 90er auf eine stolze Liste von mehr als 20 Spielen inklusive mehrerer Spin-Offs zurückblicken.

Cineastischer Horror, rasante Action und fixe Kameraperspektiven sind nur einige der Elemente der Resident Evil-Reihe, die über Jahre hinweg innovative Wege gegangen ist und sich dementsprechend mit jedem neuen Ableger neu positioniert hat.

Mit Resident Evil Requiem möchte man nun zu den spielerischen Anfängen der Serie zurückkehren und Nostalgie der Grusel-Vergangenheit mit moderner Action-Technik von heute verknüpfen. Ob dieser Spagat gelingt, erfahrt ihr in folgendem Bericht.