Handheld-Gaming auf dem nächsten Level
Mit dem neuen ROG Xbox Ally X und dem ROG Xbox Ally präsentiert ASUS eine Generation von Handheld-Gaming-Systemen, die Leistung und Design perfekt vereinen.
Beide Modelle setzen auf die neuesten AMD Ryzen Z2 Series Prozessoren, die für flüssiges Gameplay, kurze Ladezeiten und beeindruckende Performance sorgen.
Das 7-Zoll-Full-HD-Display (1080p) mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz bietet gestochen scharfe Bilder und eine flüssige Darstellung, unterstützt durch AMD FreeSync Premium VRR, das Bild-Tearing eliminiert und für nahtloses Spielen sorgt.
Die überarbeitete Akkukapazität von wahlweise 80 Wh oder 60 Wh ermöglicht längere Gaming-Sessions ohne ständiges Nachladen.
Dank des Zero Gravity Kühlsystems mit Doppellüftern bleibt das Gerät auch bei anspruchsvollen Spielen angenehm kühl. Das ergonomische Design, inspiriert vom Xbox-Controller, sorgt für hohen Komfort – ideal für längere Spielphasen unterwegs.
Zudem legt ASUS Wert auf Nachhaltigkeit: Schrittweise wird die Verpackung auf umweltfreundliche Materialien wie recycelten PET-Kunststoff, Papiersleeves und biobasierte Adapterverpackungen umgestellt.
Mit dieser Kombination aus Power, Komfort und Umweltbewusstsein heben ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally das mobile Gaming auf ein neues Niveau. Was noch alles drinsteckt, erfahrt ihr im Test!
Danke für den ausführlichen Test. Mir brennt es in den Fingern. Aber warte doch noch bisschen vielleicht wird es dann doch auch nur eine gebrauchte mal schauen. Werden bei YouTube auch gameplay Videos davon aufgezeichnet von euch ? Auch wo man die grafischen presets etwas betrachtet usw. Das Teil interessiert mich so brennend.
Ich möchte diesen nativen Gamemode auf meinem Rechner haben.
Liest sich doch alles echt super. Da hat Microsoft mit Asus wieder Top Hardware geliefert. Aber ist auch kein Wunder, Hardware war immer schon die Stärke von Microsoft. Für Fans ist es ein Top Handheld💚💚💚
Bis dato das beste Gaming Handheld. Schon verlockend. Später mal. 🙂
Mega, warte sehnlichst auf mein Ally X. Bislang noch keine Versandbestätigung von Media Markt… Wird wohl nix mit Erhalt am Erscheinungstag! Ärgerlich
Habt ihr auch Laufzeiten beim Spielen getestet? Konnte da im Test nichts finden oder hab es überlesen.