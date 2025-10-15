Handheld-Gaming auf dem nächsten Level

Mit dem neuen ROG Xbox Ally X und dem ROG Xbox Ally präsentiert ASUS eine Generation von Handheld-Gaming-Systemen, die Leistung und Design perfekt vereinen.

Beide Modelle setzen auf die neuesten AMD Ryzen Z2 Series Prozessoren, die für flüssiges Gameplay, kurze Ladezeiten und beeindruckende Performance sorgen.

Das 7-Zoll-Full-HD-Display (1080p) mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz bietet gestochen scharfe Bilder und eine flüssige Darstellung, unterstützt durch AMD FreeSync Premium VRR, das Bild-Tearing eliminiert und für nahtloses Spielen sorgt.

Die überarbeitete Akkukapazität von wahlweise 80 Wh oder 60 Wh ermöglicht längere Gaming-Sessions ohne ständiges Nachladen.

Dank des Zero Gravity Kühlsystems mit Doppellüftern bleibt das Gerät auch bei anspruchsvollen Spielen angenehm kühl. Das ergonomische Design, inspiriert vom Xbox-Controller, sorgt für hohen Komfort – ideal für längere Spielphasen unterwegs.

Zudem legt ASUS Wert auf Nachhaltigkeit: Schrittweise wird die Verpackung auf umweltfreundliche Materialien wie recycelten PET-Kunststoff, Papiersleeves und biobasierte Adapterverpackungen umgestellt.

Mit dieser Kombination aus Power, Komfort und Umweltbewusstsein heben ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally das mobile Gaming auf ein neues Niveau. Was noch alles drinsteckt, erfahrt ihr im Test!