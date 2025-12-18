Es lebe das Point-and-Click-Adventure

Wisst ihr noch, wie man in den guten alten Point-and-Click-Adventures den Bildschirm stundenlang nach Gegenständen absuchte, jeden noch so unscheinbaren Pixel mit dem Cursor anklickte und fürs kreative Rätsellösen enorm viel Geduld benötigte?

Hach ja, das waren noch Zeiten, als man mit dem tollpatschigen Guybrush Threepwood, dem liebessüchtigen Larry Laffer oder dem frechen Zauberlehrling Simon durch wunderschön gestaltete VGA-Landschaften stapfte, einzigartige Abenteuer erlebte und seine Fortschritte mit den Kumpels auf dem Schulhof teilte.

Doch Mitte der 1990er-Jahre war dann das große Zeitalter der Point-and-Click-Adventures auch schon wieder vorbei und knallharte 3D-Shooter, actionreiche Rollenspiele sowie aufregende Echtzeitstrategiespiele zogen in die Kinderzimmer der heranwachsenden Zocker ein – für epische Pixelhelden war die Reise wohl vorbei…

… naja, nicht ganz, denn hier und da tauchten immer wieder kleinere Abenteuergeschichten auf, die das nostalgische Gefühl von damals durch innovative Ansätze neu entfachten. Titel wie Thimbleweed Park, Runaway oder die Deponia-Reihe sind nur einige Beispiele dafür, dass Point-and-Click-Adventures heutzutage immer noch funktionieren und für jede Menge Rätselspaß sorgen können – ganz zu schweigen von all den zahlreichen Remakes alter Klassiker wie Monkey Island, Baphomets Fluch oder Simon the Sorcerer.

In ebendiese Kerbe schlägt nun auch das kleine deutsche Entwicklerstudio Fancy Factory mit seinem zweiten Point-and-Click-Adventure namens Scott Whiskers: the Search for the Golden Cat. Inwiefern sich der Nachfolger vom ersten Teil unterscheidet und was ihr unterm Strich von Scotts zweiten Abenteuer erwarten dürft, verraten wir euch hier im Test.