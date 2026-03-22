Das Comeback eines Klassikers?
Mit Screamer kehrt eine Marke zurück, die vor allem ältere Rennspiel-Fans noch aus einer ganz anderen Zeit kennen dürften. Das ursprüngliche Screamer erschien Mitte der 90er-Jahre und setzte damals auf schnelle, leicht zugängliche Arcade-Rennen, die sich bewusst von den realistischeren Simulationen der Zeit abhoben.
Gerade durch sein hohes Tempo und die direkte Steuerung konnte sich der Titel schnell eine treue Fangemeinde aufbauen und galt für viele als willkommene Alternative zu komplexeren Rennspielen.
Genau an dieses Erbe knüpft die Neuinterpretation an, geht dabei aber einen deutlich moderneren und stilistisch auffälligeren Weg.
Statt auf realistische Simulation, nüchterne Streckenkenntnis und technische Perfektion setzt das Spiel klar auf Stil, Tempo und eine aggressive Arcade-Ausrichtung. In einer futuristisch angehauchten Welt rasen technisch aufgerüstete Fahrzeuge durch spektakulär inszenierte Strecken, während das Spiel versucht, klassische Rennspiel-DNA mit modernen Action-Elementen zu verbinden.
Screamer will nicht einfach nur alte Erinnerungen aufwärmen. Das Spiel will laut, schnell und auffällig sein und euch mit einer Mischung aus Story, Stil und Geschwindigkeit in seinen Bann ziehen.
Genau darin liegt auch die große Chance des Titels, denn wenn Arcade-Racer eines können müssen, dann ist es, euch vom ersten Rennen an mitzureißen und dauerhaft zu motivieren.
Ob dieses Vorhaben gelingt oder ob der Name am Ende schwerer wiegt als das eigentliche Spiel, klären wir im Test.
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9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Spannend, ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber wenn mir skate. zu langweilig wird, probiere ich das mal aus. Obwohl mir bei inertial drift diese Steuerung schon nicht so zugesagt hat. Aber zusammen mit der Action, könnte es doch spaß machen.
Ja man driftet hier wohl mit dem rechten Analogstick
Erinnert mich an das letzte Need for Speed. Das hatte ja auch so Anime Elemente eingebaut
Ich finde das Spiel interessant und werde es auf jeden Fall zocken, wenn ein paar patches dann durch sind
Das einzige was mich abschreckt ist diese Inertial Drift Steuerung. Frage an den Tester: Kann man die Steuerung konfigurieren so das man eine klassische Steuerung hat?
Hoffentlich wird es nicht so wie das letzte Need for Speed. Der Trailer hat direkt schlechte Erinnerungen bei mir geweckt.
Danke für den Test, bin jetzt endgültig überzeugt, dass es ein gutes, solides Spiel sein wird, was ich in Zukunft auf jeden Fall zocken werde.
Au man wie ich mich auf das Spiel freue. Eins meiner ersten Rennspiele. Hoffe es holt mich wieder ab wie früher. Warte aber dennoch auf einen gamepass release. Weil Milearone spiele sind immer bisher im gamepass gewesen. Solange kann ich noch warten.danke für den Test.hype habe ich aufjedenfall
Klingt nach einem Rennspiel ganz nach meinem Geschmack. Vielen Danke für den Test schon geschriebenen Tests. Liest sich sehr gut 👍😊