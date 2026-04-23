8 TB Speicher für große PC-Spielebibliotheken

Die Seagate FireCuda X Vault Gaming Hard Drive für PC ist Teil eines erweiterten Speicherportfolios von Seagate Technology, das auf das stark wachsende Datenvolumen im Consumer- und Prosumer-Bereich reagiert.

Neben klassischen Backup- und Desktop-Lösungen richtet sich das Modell gezielt an PC-Spieler und Content Creator, die große Datenmengen wie Spielebibliotheken, Gameplay-Aufnahmen oder Projektdateien verwalten müssen.

♦ Hinweis: Diese USB-C-Festplatte ist NICHT mit der Xbox-Konsole kompatibel ♦

Im Zentrum der Produktstrategie steht die Kombination aus hoher Speicherkapazität, einfacher USB-C-Nutzung und skalierbaren PC-Speicherlösungen, die ohne zusätzliche Netzteile auskommen.

Damit fügt sich die FireCuda X Vault in ein Umfeld ein, in dem externe Speicher zunehmend als feste Erweiterung moderner Gaming-Setups betrachtet werden.

Lieferumfang

Im Lieferumfang der FireCuda X Vault Gaming Hard Drive befindet sich die PC-Festplatte selbst sowie ein 50cm USB-C-Kabel zur Datenübertragung und Stromversorgung.

Zusätzlich liegt eine Kurzanleitung bei, die die schnelle Einrichtung ohne zusätzliche Software oder Hardware erklärt. On top gibt es einen Monat Xbox Game Pass Ultimate und zwei Monate Adobe Creative Cloud geschenkt.

Spezifikationen

Die FireCuda X Vault ist in verschiedenen Kapazitätsstufen erhältlich und Teil eines Portfolios, das bis zu 256 TB skalierbare Speicherlösungen umfasst.

Kapazitäten: 8 TB / 20 TB

Anschluss: USB-C (Bus-powered, kein Netzteil erforderlich)

Plattformen: Windows, PC-Umgebungen

1 Monat Xbox Game Pass Ultimate

2 Monate Adobe Creative Cloud

Gewicht: 1,3 kg (8 TB)

Preis: ab 333,99 € (8 TB), ca. 575,99 € (20 TB)

Die PC-Festplatte ist als Desktop-Erweiterung konzipiert und ergänzt insbesondere interne Speicherlösungen moderner PC-Gaming-Systeme.

Funktionen

Im Funktionsumfang kombiniert die FireCuda X Vault klassische Massenspeicherung mit modernen Zusatzfeatures.

Die USB-C-Bus-Power sorgt für eine einfache Plug-and-Play-Nutzung ohne externe Stromversorgung und reduziert Kabelaufwand im Setup.

Ein zentrales Merkmal ist die anpassbare RGB-Beleuchtung mit Unterstützung für Windows Dynamic Lighting, wodurch sich die Festplatte optisch in bestehende Gaming-Umgebungen integrieren lässt.

Darüber hinaus bietet Seagate integrierte Backup-Software sowie den Rescue Data Recovery Service zur Datenwiederherstellung. Zusätzlich sind zeitlich begrenzte Inhalte enthalten, darunter ein Monat Xbox Game Pass Ultimate für PC sowie ein zweimonatiger Adobe Creative Cloud Zugang.

Verarbeitung

Das Gehäuse der FireCuda X Vault ist auf ein modernes Gaming-Design ausgelegt und in einem kompakten Desktop-Format gehalten. Die Verarbeitung wirkt solide und auf langfristige Nutzung ausgelegt, ohne dabei übermäßig schwer oder unhandlich zu sein.

Die RGB-Elemente sind dezent integriert und dienen eher als visuelles Zusatzfeature als als dominierendes Designelement. Insgesamt entsteht ein funktionaler, aber bewusst gaming-orientierter Eindruck.

Leistung

Technisch ist die FireCuda X Vault klar im Bereich klassischer externer HDDs angesiedelt. Der Fokus liegt nicht auf maximaler Geschwindigkeit, sondern auf zuverlässiger Speicherung großer Datenmengen.

Die USB-C-Anbindung sorgt für stabile Übertragungsraten im Alltag, reicht (selbstverständlich) nicht an SSD-basierte Lösungen heran. Besonders bei großen Spielebibliotheken oder Archivdaten spielt die Festplatte ihre Stärken aus, während sie für direkte Performance-Anforderungen moderner AAA-Titel nur eingeschränkt geeignet ist.

Im Kontext des aktuellen Speicherportfolios von Seagate, das auch Thunderbolt-5-RAID-Systeme mit bis zu 2800 MB/s umfasst, positioniert sich die FireCuda X Vault klar als Consumer-orientierte Erweiterungslösung.

Fazit

Die Seagate FireCuda X Vault Gaming Hard Drive ist eine konsequent auf Kapazität und einfache Nutzung ausgelegte Speicherlösung für PC-Gamer und Content Creator. Sie bietet eine unkomplizierte Erweiterung bestehender Systeme und richtet sich vor allem an Nutzer mit wachsenden Datenmengen oder großen PC-Spielbibliotheken.

Im Gegenzug steht keine hohe Performance im Vordergrund, sondern die sichere und flexible Speicherung großer Datenbestände. Wer eine unkomplizierte Erweiterung für Spielebibliotheken, Aufnahmen und Projekte am PC sucht, erhält hier ein funktionales Gesamtpaket mit zusätzlichen Software- und Servicefunktionen.

The Good Sehr hohe Speicherkapazität bis 20 TB

Einfache Plug-and-Play-Nutzung über USB-C

Modernes Gaming-Design mit RGB und Dynamic Lighting

Backup-Software und Datenrettungsservice inklusive

Xbox Game Pass und Adobe Cloud Bonus enthalten

Klarer Fokus auf Speicherung statt Geschwindigkeit

Kein externes Netzteil erforderlich The Bad Im Vergleich zu HDDs im oberen Preissegment

Nicht mit Xbox-Konsolen kompatibel