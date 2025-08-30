Actionreicher Gruselspaß

Als Konami uns für einen ausführlichen Pressetermin auf der Gamescom für das kommende Silent Hill f anfragte, mussten wir als bekennende Fans der Serie nicht wirklich lange überlegen und nahmen die Einladung dankend an.

Nach einer kurzen Einführung seitens der Entwickler war es dann endlich so weit und wir konnten zum allerersten Mal einen neugierigen Blick auf den kommenden Ableger der allseits beliebten Grusel-Serie werfen.

Mit dem psychologischen Horror-Spin-off Silent Hill f wagt Konami einen fast gar „revolutionären“ Ansatz und schlägt durch ein wesentlich actionreicheres Gameplay völlig neue Wege ein, was bei eingefleischten Aficionados im Vorfeld nicht zwingend auf Gegenliebe stieß – an dieser Stelle können wir aber zumindest teilweise Entwarnung geben, auch Silent Hill f ließ uns immer wieder einen eiskalten Schauer über den Rücken laufen, obwohl es vermutlich das actionreichste Silent Hill bis dato sein wird.

Unsere Hands-on-Session begann mit einer längeren Zwischensequenz, die uns nicht nur in das in den 1960gern stattfindende Japan-Setting einführt, sondern auch die junge Highschool-Studentin Hinako Shimizu als Protagonistin des Spiels vorstellt, welche von zu Hause ausbüxt, da ihr stark alkoholisierter Vater ständig an ihr rummeckert und seinen versoffenen Frust an seiner hilflosen Tochter auslässt.

Auf unserem Weg durch das grau-triste Heimatdorf Ebisugaoka fällt auf, dass seltsamerweise keine Menschenseele zu sehen ist, weder auf den leergefegten Straßen noch in den scheinbar verwaisten Häusern, alles wirkt verlassen.

Doch trotz dieser Einsamkeit wirkt Hinako keinesfalls allein, immer wieder wird sie von gespenstischen Stimmen begleitet, die sie unter anderem als elendige Verräterin beschimpfen. Spätestens jetzt beschleicht uns das ungute Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmen kann.

Als wir in der Nähe des Dorfzentrums ankommen, treffen wir auf unseren besten Freund Shu, der Mutterseelenallein auf einem Mäuerchen sitzt. Sichtlich erleichtert begrüßt Hinako ihn herzlich und die beiden kommen ins Gespräch.

Hierbei fielen uns sofort die außergewöhnlich gelungenen Gesichtsanimationen positiv auf, die nicht nur sehr detailliert dargestellt sind, sondern auch jedwede Emotion der Charaktere hervorragend erkennen lassen.

Ohnehin kann Silent Hill f mit seiner außergewöhnlichen Grafikpracht durchaus beeindrucken, alles wirkt wie aus einem Guss und die düstere Spielwelt strotzt nur so von kleinen Details und hochauflösenden Texturen, sodass eine überragend bedrückende Atmosphäre entsteht.

Dazu gesellen sich großartige englische Sprecher, die den Figuren wahrlich Leben einhauchen und somit ein fantastisches sowie authentisches Feeling erzeugen.

Aber zurück zu Hinako und Shu: Gerade als sich die beiden so richtig gut unterhalten, taucht unvermittelt Sakuko Igarashi aus dem Nichts auf und „stört“ die prickelnde Zweisamkeit, was Hinako – sichtlich genervt – so gar nicht in den Kram passt.

Doch bevor der sich anbahnende „Zickenkrieg“ entfachen kann, nimmt der Horror ansatzlos Fahrt auf. Unvermittelt sprießen in Sakukos panischem Gesicht plötzlich rote Punkte, die sich schnell auf den gesamten Körper ausbreiten und sie schreiend auf die Knie zwingen. Mit verzweifelter Kraft versucht sie noch dagegen anzukämpfen, doch vergebens – sie stirbt vor euren Augen.

Doch als wäre dieser brutale Schock nicht genug, jagt uns schlagartig ein Nebelmonster durch das Dorf, das aus ähnlichen Bestandteilen besteht, die Sakukos Anlitz „zierten“. Mit viel Müh und Not entkommen wir dem unheimlichen Ding aus dem Nebel und müssen uns erstmal heilen.

Dazu öffnen wir mit der LB-Taste ein Item-Rad und wählen rote Kapseln aus, die wir umgehend einnehmen und somit unsere Gesundheitsanzeige regenerieren. Derartige Heilmittel finden wir in Ebisugaoka fortan immer wieder, die wir im Verlauf unserer Sitzung auch dringend benötigen werden.