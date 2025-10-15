Eine Geschichte des Grauens

Anfang der Neunzigerjahre begründete das damalige Studio Infogrames mit Alone in the Dark ein neues Subgenre des Action-Adventures, das fortan als Survival-Horror in die Geschichte der Videospiel-Analen einging und uns eiskalte Schauer über den Rücken laufen ließ.

Hierbei wurde der Spieler stets in ein bedrohliches Setting verfrachtet, in dem furchteinflößende Kreaturen in herausfordernden Kämpfen bezwungen und knifflige Rätsel gelöst werden mussten.

Mit dem 1996 veröffentlichten Resident Evil kombinierte man dann den Survival-Gruselfaktor mit noch actionreicheren Shooter-Passagen, sodass Spieler nun vermehrt in der Lage waren, sich gegen die monströsen Geschöpfe der Unterwelt mit zahlreichen Waffen zur Wehr zu setzen.

Kurz vorm Millennium ließ dann Konami das ursprüngliche Silent Hill auf die gruselfanatische Spielergemeinschaft los, welches den Fokus ganz klar auf den psychologischen Horror legte, auch wenn der Griff zur geladenen Waffe nach wie vor eine probate Alternative darstellte.

Die stimmungsvolle Silent Hill-Reihe erfreute sich besonders bei eingefleischten Gruselfans großer Beliebtheit, da der schaurig-schöne Gruselfaktor auch in weiteren Ablegern immer mehr im Vordergrund stand und sich so von der wesentlich actionreicheren Konkurrenz absetzte.

Mit Silent Hill: Downpour erschien 2012 der bis dato letzte Titel der populären Horror-Serie, der euch in die Rolle des Sträflings Murphy Pendleton schlüpfen ließ und gameplaytechnisch stark an den zweiten Titel angelehnt war.

Nachdem bereits letztes Jahr ein Remake des äußerst beliebten Silent Hill 2 veröffentlicht wurde, erscheint nun nach 13 Jahren Abstinenz ein komplett unverbrauchtes Silent Hill, das sich im Vergleich zu den Vorgängern nicht nur von der namensgebenden Stadt abwendet, sondern auch spielerisch völlig neue Wege beschreitet.

Und dies wird euch in den ersten Minuten auch klar vor Augen geführt, so übernehmt ihr die Rolle der heranwachsenden Hinako Shimizu, die im japanischen Dörfchen Ebisugaoka unter problematischen Familienverhältnissen aufwächst.

Als ihr alkoholkranker Vater wieder einmal zur Flasche greift und seinen aggressiven Frust an ihr auslässt, reißt sie kurzerhand aus und sucht Zuflucht in den Gassen Ebisugaokas. Doch merkwürdigerweise scheint das Dorf vollkommen verlassen zu sein, lediglich einige plötzlich auftretende Stimmen lassen euch glauben, dass ihr nicht allein seid.

So treibt es die junge Teenagerin immer weiter hinab ins Dorfzentrum, wo ihr auf euren Kumpel Iwau Shu trefft, der euch mit einem breiten Grinsen herzlich empfängt. Die schöne Zweisamkeit wird allerdings jäh unterbrochen, als die beiden Mädels Nishida Rinku und Igarashi Sakuko zur Gruppe hinzustoßen, die ebenfalls mit Hinako und Iwau befreundet sind.

Was als völlig normale Alltagssituation beginnt, entpuppt sich allerdings schnell zum brisanten Überlebenskampf, als plötzlich ein dichter Nebel aufzieht und Sakuko kraftlos vor euren Augen zusammenbricht und qualvoll stirbt.

Wenige Momente später findet ihr euch auch schon in einem nervenaufreibenden Lauf um Leben und Tod wieder und müsst euch mit herumliegenden Gegenständen gegen ekelerregende Monster in den engen Straßen Ebisugaokas verteidigen – willkommen in Silent Hill f.

Bereits hier baut der Survival-Action-Horror eine wahnsinnige Atmosphäre auf, die eine bedrückende Stimmung erzeugt und ein wohliges Unbehagen auslöst. Gerade die intensive Verfolgungsjagd sowie die actionreichen Auseinandersetzungen lassen euren Puls immer wieder nach oben schießen und legen somit den Grundstein für ein wahrlich unheimliches Abenteuer.