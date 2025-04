Autor:, in / South of Midnight

Wann kommt die Flut?

Sümpfe, Krokodile, kreolische Küche – der Süden der USA übt eine ungeheure Faszination aus. Mit South of Midnight feiert Compulsion Games die Mythen dieser Region und vermählt diese in einem ganz besonderen Art-Style. Wir haben das Abenteuer getestet.

In South of Midnight betretet ihr den „Deep South“ der USA in der fiktiven Region Prospero. Als Teenagerin Hazel bereitet ihr euch mit eurer Mutter, einer Sozialarbeiterin, auf einen verheerenden Hurrikan vor. Doch die Naturgewalt reißt nicht nur eure Mutter mit sich, sondern gar einen Riss ins zarte Tuch der Wirklichkeit.

Aus diesem Riss heraus quellen Mythen und Legenden, die auf der regionalen Kultur der Südstaaten basieren. Zugleich offenbart sich euch euer Schicksal: Ihr seid eine Weberin, die mit magischen Nadeln & Spulen die Fäden der Wirklichkeit beeinflussen sowie Heilung bringen kann. Werdet ihr so auch eure Mutter retten können?

Aus der Third-Person-Perspektive begebt ihr euch mit Hazel in einem linearen Abenteuer durch die überflutete Welt von Prospero, entdeckt eure Kräfte und tretet gegen dunkle Monster sowie fantasievolle Märchengestalten an. Die einzelnen Kapitel laufen dabei nach einem ähnlichen Muster ab und teilen das Gameplay in Explorations- sowie Kampfabschnitte ein.