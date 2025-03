Schwedisches Schöpfertum

Bereits mit cineastisch inszenierten Koop-Größen wie Brothers, A Way Out oder It Takes Two konnte das schwedische Entwicklerstudio Hazelight die kritische Videospielwelt nachhaltig begeistern und setzte durch innovative Spielmechaniken neue Maßstäbe für narrative Action-Adventures.

Mit dem nun erscheinenden Split Fiction geht man diesen Weg kontinuierlich weiter und haut mit dem rein kooperativ spielbaren Titel abermals ein unglaublich stimmungsvolles Sci-Fi-Märchen-Abenteuer raus, das die ohnehin schon hohe Messlatte nochmals nach oben anpasst und euch förmlich in den Bann ziehen wird.

Schnappt euch also euren engsten Koop-Partner, den netten Nachbarn von nebenan oder euren allerliebsten Online-Buddy und lasst euch von der futuristischen Fantasie des epischen Action-Adventures verzaubern.