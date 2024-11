Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Eine einsame Reise beginnt

Nachdem die Veröffentlichung von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl zuletzt mehrere Male verschoben wurde – die Gründe hierfür dürften allen hinlänglich bekannt sein – dürft ihr euch nun auf die Fortsetzung des dystopischen Ego-Shooters freuen.

Dabei geht es nach fünfzehn Jahren wieder zurück in die beklemmende Zone rund um das verstrahlte Tschernobyl, welche euch mit allen möglichen Gefahren wie entstellten Mutanten oder geheimnisvollen Anomalien auflauert.

Trotz dieser omnipräsenten Bedrohung zieht die lebensgefährliche Zone immer wieder wildentschlossene Kopfgeldjäger an, die einen unwiderruflichen Drang nach Aufklärung verspüren. Sie wollen jeden Zentimeter der Zone erkunden, ihre versteckten Schätze entdecken und jedes noch so behütete Geheimnis lüften, um letztendlich die Wahrheit hinter all dem aufzudecken.

Manche dieser draufgängerischen Abenteurer gelangen in die Zone, da sie vor ihrer düsteren Vergangenheit fliehen wollen, andere wiederum suchen nach unschätzbarem Ruhm und Reichtum. Ganz gleich, welche persönliche Ziele sie auch verfolgen mögen, sie werden allerorts nur Stalker genannt – und ihr seid einer davon.

Wer tiefere Einblicke in die Entwicklung und die damit verbundenen Herausforderungen haben möchte, darf sich gerne die interessante Dokumentation „War Game – The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2“ kostenlos anschauen.