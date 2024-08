Autor:, in / Star Wars Outlaws

Grand Theft Outlaw

Mit Star Wars Outlaws erblickt nun endlich das erste Open-World-Abenteuer im Universum des Weltraumepos das Licht der Welt. Creative Director Julian Gerighty von Massive Entertainment, der für das Spiel eng mit Lucasfilm Games zusammenarbeitete, hat sein Herz ganz besonders an die liebevollen Schurken der Saga verloren.

Da ist es kein Wunder, dass die Hauptfigur des neuen Abenteuers, Kay Vess, sich als charmante und wortgewandte Diebin über Wasser hält. Zusammen mit ihrem Begleiter Nix, einem unfassbar niedlichen Wesen der Spezies Merqaal, trickst, stiehlt und sabotiert sie, was das Zeug hält.

Doch es wäre kein Star Wars, keine Heldenreise, wenn aus den überschaubar ertragreichen Schmugglerjobs und Diebstahl-Coups nicht schnell etwas viel Größeres, Bedeutsameres würde.

Zu Beginn begegnen wir Kay in ihrer Heimatwelt, dem Wüstenplaneten Cantonica am Äußeren Rande der Galaxis. In der Kasinostadt Canto Bight gehören Betrug und Intrigen ohnehin zum Alltag, da ist Kay mit ihren Methoden alles andere als allein.

Die Schere der Gesellschaft ist erwartbar groß, denn in den Spielhallen und hinter verschlossenen Palasttüren finden sich die Superreichen ein, die mit ihren ganzen Credits kaum noch etwas anzufangen wissen, außer immer wieder alles aufs Spiel zu setzen.

Genau auf einen solchen soll Kay während eines Auftrags treffen. Nach einigen Kletterpartien, Schleichmanövern und Hinterhalten gelingt es ihr, bis zum Allerheiligsten dieses scheinbar gefährlichen Mannes namens Sliro vorzudringen.

Alles weitere in Sachen Haupthandlung wollen wir in unserem spoilerfreien Testbericht nicht thematisieren, doch wie ihr euch denken könnt, bricht Kay bald nach dieser Einführung auf zu neuen Welten, ausgestattet mit einem neuen Schiff namens „Bahnbrecher“. Und ihr größter Coup, der ihr Leben potenziell auf einen Schlag verändern könnte, steht ihr ohnehin noch bevor.