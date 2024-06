Autor:, in / Star Wars Outlaws

Gemeinsam für den Widerstand

Nachdem ihr mit Cal Kestis in Star Wars Jedi: Fallen Order und dem Nachfolger Star Wars Jedi: Survivor erfolgreich das Galaktische Imperium bekämpft habt, versetzt euch Star Wars Outlaws chronologisch betrachtet in die düstere Zeit nach der Schlacht um Hoth, in der das Galaktische Imperium mit eiserner Faust regiert.

Aufgrund der zivilen Unruhen wächst im verdeckten Untergrund nach und nach eine schlagfertige Widerstandsgruppe, zu deren Mitglieder auch die gewiefte Schurkin und Protagonistin Kay Vess (Humberly González) gehört.

Als junge, aufmüpfige Rebellin träumt sie vor allem von uneingeschränkter Freiheit und ordnet dementsprechend alles dieser Prämisse unter. Um sich außerdem gegen das Galaktische Imperium zu wappnen, holt sie sich für ihr idealistisch geprägtes Vorhaben weitere tatkräftige Unterstützung ins Boot.

Gemeinsam mit ihrer Crew, unter anderem dem niedlichen Geschöpf Nix (Dee Bradley Baker), macht sie sich auf in eine ungewisse, womöglich sehr düstere Zukunft – willkommen zu Star Wars Outlaws.