Autor:, in / SteelSeries Arctis GameBuds

Im Alltag angekommen, beim Gaming eine Rarität

Mittlerweile tragen viele von uns im Alltag oft In-Ear-Kopfhörer, sei dies beim Sport, auf dem Weg zur Arbeit oder während der Hausarbeit, um entweder Musik zu lauschen oder ein kurzes Telefonat zu führen. Doch bei unserem allerliebsten Hobby, dem Gaming, ist der klassische Griff zum Over-Ear-Headset bisher Pflicht.

Man will die Konnektivität zur Konsole nicht einbüßen und nicht auf ein- oder ausgehende Soundqualität verzichten. Je nach Headset kann das dann aber mal bei der üblichen „nur noch kurz einer Runde“-Session zu einem gewissen Druck oder Spannungsgefühl und klemmenden Brillenbügeln führen.

Noch schlimmer wird es, wenn man sich mal ein bisschen zu weit in die Couch einsinken lässt und das Headset sich unangenehm über das Haupt schiebt.

In-Ear-Kopfhörer fürs Gaming, gerade solche, die die Xbox unterstützen, sind noch rar gesät. Mit den Arctis GameBuds von SteelSeries in der Xbox-Version erschien jetzt eine auf den ersten Blick hervorragende Möglichkeit, das Gaming-Erlebnis etwas flexibler werden zu lassen, ohne auf die Qualität verzichten zu müssen.

Die In-Ear-Buds versprechen die üblich hohe SteelSeries-Qualität, die Versatilität, die man aus diversen Settings abseits des Gamings mittlerweile gewohnt ist, sowie die entsprechenden Features, die heute zum guten Ton gehören. Sei dies die aktive Geräuschreduzierung oder eine Vielzahl an Presets, die euer Hörerlebnis personalisieren.

SteelSeries hat uns für diesen Test ein Musterexemplar zur Verfügung gestellt, das nicht nur beim Gaming an der Xbox, sondern abseits dessen zum Telefonieren, am PC, an Handhelds und für die Wiedergabe von Musik und Filmen zum Einsatz kam. Unsere Eindrücke, die bis zuletzt ein bisschen hin- und hergerissen bleiben, schildern wir euch auf den folgenden Seiten im Detail.

Hier schon einmal die Spezifikationen, wie sie SteelSeries auf ihrer Webseite angeben:

2,4-GHz-Hochgeschwindigkeits-Drahtlosverbindung sowie Bluetooth 5.3

Aktive Geräuschunterdrückung mit Transparenzmodus

100+ Xbox-Audiovoreinstellungen in der Arctis Companion App für iOS & Android

Immersives 360°-Spatial-Audio auf Xbox, PC, PlayStation und Mobilgeräten

10-Stunden-Akku mit kabellosem Qi-Ladegerät für insgesamt 40 Stunden

IP55 Schutz – Wasser/Staub/Schmutz-resistent