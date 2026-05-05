Premium-Headset zum Premium-Preis

Mit dem SteelSeries Arctis Nova Pro Omni bringt SteelSeries ein High-End-Gaming-Headset auf den Markt, das sich klar als universelle Audio-Zentrale für nahezu alle modernen Plattformen positioniert.

Für 399,99 Euro (Amazon) richtet sich das Modell an Nutzer, die nicht nur ein klassisches Headset suchen, sondern ein vollständig integriertes System für Gaming, Kommunikation und Multimedia.

Im Mittelpunkt steht dabei das sogenannte OmniPlay-Konzept, das eine breite Kompatibilität mit PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobilen Geräten und weiteren Plattformen ermöglicht.

Ergänzt wird dieser Ansatz durch eine dedizierte GameHub-Basisstation, die als zentrale Schaltstelle für Audioquellen, Mixing und Systemsteuerung fungiert.

Technisch setzt das Arctis Nova Pro Omni auf eine Hi-Res-Wireless-Zertifizierung mit bis zu 96 kHz und 24 Bit sowie auf einen erweiterten Frequenzbereich, der eine präzise Klangwiedergabe unterstützen soll.

Gleichzeitig kombiniert das System aktive Geräuschunterdrückung, KI-gestützte Mikrofonfilterung und ein Dual-Akku-Konzept, das eine unterbrechungsfreie Nutzung ohne klassische Ladepausen ermöglicht.

Damit positioniert sich das Headset nicht als klassisches Peripherie-Produkt, sondern als komplexes Audio-System, das gezielt auf Nutzer ausgelegt ist, die mehrere Geräte parallel nutzen und ihre gesamte Audio-Umgebung zentral steuern möchten.

Arctis Nova Pro Omni Lieferumfang

Der Lieferumfang des SteelSeries Arctis Nova Pro Omni ist klar auf ein vollwertiges Audio-Ökosystem ausgelegt und geht deutlich über den klassischen Umfang eines Gaming-Headsets hinaus.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das Headset selbst, sondern vor allem die externe Steuer- und Verbindungszentrale, die als GameHub bezeichnet wird.

Diese Basisstation übernimmt eine zentrale Rolle im gesamten System, da sie als Schnittstelle für mehrere Geräte, Audioquellen und Plattformen dient.

Ergänzt wird das Setup durch ein Dual-Akku-System, das auf unterbrechungsfreien Betrieb ausgelegt ist und damit den kontinuierlichen Einsatz ohne klassische Ladepausen ermöglicht.

Zusätzlich legt SteelSeries Zubehör bei, das sowohl die Einrichtung als auch den täglichen Betrieb erleichtert. Dazu gehören Verbindungskabel für die unterschiedlichen Einsatzszenarien sowie eine Transportlösung für das Headset selbst.

Im Lieferumfang enthalten:

SteelSeries Arctis Nova Pro Omni Headset

GameHub (Audio-Basisstation / Steuerzentrale)

2x austauschbare Akkus (Infinite Power System)

2x USB-C-zu-USB-C-Kabel (je 1,5 m)

Mikrofon-Popfilter

Transporttasche

Schnellstart- bzw. Installationsanleitung

Arctis Nova Pro Omni Spezifikationen

Das SteelSeries Arctis Nova Pro Omni setzt technisch auf ein vollständig plattformübergreifendes High-End-Audio-Setup, das sowohl auf maximale Kompatibilität als auch auf eine möglichst detaillierte Klang- und Sprachverarbeitung ausgelegt ist.

Im Zentrum steht dabei eine Kombination aus hochauflösender Wireless-Übertragung, umfangreicher Softwaresteuerung und einer modularen Hardware-Architektur mit GameHub-Basisstation.

Die Audioausgabe erfolgt über speziell abgestimmte 40-mm-Neodym-Magnet-Treiber, die einen erweiterten Frequenzbereich abdecken und damit eine Hi-Res-Wireless-Zertifizierung ermöglichen.

Ergänzt wird dies durch moderne Codecs wie LC3 und LC3+, die eine niedrige Latenz bei gleichzeitig hoher Klangtreue unterstützen.

Auch im Bereich Mikrofontechnik setzt das Headset auf eine klare Premium-Ausrichtung.

Das ClearCast-Pro-System kombiniert ein einziehbares Bügelmikrofon mit KI-gestützter Rauschunterdrückung, um Sprachkommunikation möglichst klar und natürlich zu übertragen. Die aktive Geräuschunterdrückung arbeitet zusätzlich mit mehreren Mikrofonen und bietet einen optionalen Transparenzmodus.

Die größten Stärken des Arctis Nova Pro Omni liegen eindeutig in der umfassenden Kompatibilität mit nahezu allen Audioquellen sowie dem weiterentwickelten, omnidirektionalen ClearCast-Pro-Mikrofon, das in Kombination mit der KI-gestützten, starken aktiven Geräuschunterdrückung überzeugt.

Ein weiterer technischer Schwerpunkt liegt auf der Konnektivität: Das System unterstützt simultane Audioübertragung über mehrere Quellen hinweg und erlaubt die parallele Nutzung verschiedener Geräte über USB, Bluetooth und Line-In. Damit ist das Headset nicht nur für Gaming, sondern auch für Multitasking- und Streaming-Szenarien ausgelegt.

Softwareseitig spielt die Integration der SteelSeries GG Suite mit Sonar eine zentrale Rolle. Sie ermöglicht detaillierte Audioanpassungen in Echtzeit, inklusive Equalizer, Routing und spielbezogener Soundprofile.

Technische Spezifikationen

Treiber: 40-mm-Neodym-Magnet-Treiber (Hi-Res)

40-mm-Neodym-Magnet-Treiber (Hi-Res) Frequenzbereich Kopfhörer: 10 – 40.000 Hz

10 – 40.000 Hz Empfindlichkeit: 98 dB SPL bei 1 kHz / 1 mW

98 dB SPL bei 1 kHz / 1 mW Impedanz: 38 Ohm

38 Ohm Klirrfaktor: < 1 %

< 1 % Wireless-Standard: 2,4 GHz Gaming Wireless

2,4 GHz Gaming Wireless Bluetooth: Version 5.3 + LE Audio (SBC, LC3, LC3+)

Version 5.3 + LE Audio (SBC, LC3, LC3+) Multipoint: bis zu 10 gespeicherte Geräte

bis zu 10 gespeicherte Geräte Simultane Audioquellen (OmniPlay): bis zu 4 (USB + USB + Bluetooth + Line-In)

bis zu 4 (USB + USB + Bluetooth + Line-In) Audioauflösung: 96 kHz / 24 Bit (Hi-Res Wireless zertifiziert)

96 kHz / 24 Bit (Hi-Res Wireless zertifiziert) Codec: LC3 / LC3+

LC3 / LC3+ Surround-Support: Tempest 3D, Windows Sonic, SteelSeries Sonar Surround, DTS Headphone:X, Dolby Atmos (teilweise optional)

Mikrofon

Typ: ClearCast Pro, einziehbar

ClearCast Pro, einziehbar Richtcharakteristik: Kugel

Kugel Frequenzbereich: 50 – 16.000 Hz

50 – 16.000 Hz Bandbreite: 32 kHz / 16 Bit

32 kHz / 16 Bit Empfindlichkeit: -40 dBV/Pa

-40 dBV/Pa Features: KI-Rauschunterdrückung (systemübergreifend), Sonar-Software-Noise-Filtering (PC)

Geräuschunterdrückung

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) mit 4 Mikrofonen

Transparenzmodus

KI-gestützte Sprachfilterung

Akkusystem

Infinite Power System mit 2 wechselbaren Akkus

Laufzeit: bis zu 60 Stunden gesamt

Bis zu 30 Stunden pro Akku (2,4 GHz, ANC aus)

Bis zu 50 Stunden (Bluetooth, ANC aus)

Schnellladung: 15 Minuten für ca. 4 Stunden Nutzung

Akkutyp: Lithium-Ionen

Bedienelemente

Lautstärke- und ChatMix-Regler

Source-Mix / Audioquelle

Mikrofon-Stummschaltung

Bluetooth-Mediensteuerung

Multifunktionsrad (GameHub-Steuerung)

Power- und Pairing-Tasten

Software

SteelSeries GG + Engine (Windows / macOS)

GG + Sonar Audio Suite (Windows 10+)

Arctis Companion App (iOS / Android)

Echtzeit-EQ, Audio-Routing, Spielprofile

Kompatibilität

PC (Windows 10+) inkl. vollständigem ChatMix über Sonar

PlayStation 5 / PS4 (systembasierter ChatMix)

Xbox Series X|S

Mac (ohne ChatMix)

Nintendo Switch / Switch 2

iOS / Android / Tablets

Handhelds & Meta Quest 2/3 (nur Audio)

Gewicht

Headset: 339 g

GameHub: 169 g

Besonderheiten

Das SteelSeries Arctis Nova Pro Omni hebt sich weniger durch ein einzelnes Feature hervor, sondern durch ein konsequent durchdachtes Gesamtsystem aus Hardware, Software und Multi-Plattform-Architektur. Im Kern handelt es sich nicht nur um ein Gaming-Headset, sondern um eine zentrale Audio-Schaltzentrale für unterschiedlichste Geräte und Nutzungsszenarien.

OmniPlay: echtes Multi-Plattform-Audio-System

Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal ist OmniPlay, ein System zur gleichzeitigen und flexiblen Nutzung mehrerer Audioquellen. Während klassische Headsets meist nur eine aktive Verbindung erlauben, kann das Nova Pro Omni bis zu vier parallele Audioquellen gleichzeitig verwalten:

2× USB (z. B. PC + Konsole)

Bluetooth (z. B. Smartphone)

Line-In (z. B. weiteres Audio-Gerät)

Dadurch ist es möglich, Spielsound von einer Konsole mit Voice-Chat vom PC oder Musik vom Smartphone zu kombinieren. Besonders im kompetitiven Gaming oder beim Streaming entsteht dadurch ein Setup, das klassische Audio-Lösungen deutlich übertrifft.

Die Steuerung erfolgt direkt über die GameHub-Basisstation, wodurch sich Audioquellen mischen, priorisieren oder separat regeln lassen.

GameHub: zentrale Audio-Steuerzentrale

Herzstück des Systems ist der GameHub, der weit mehr ist als nur ein Funkempfänger. Er fungiert als vollständige Audio-Verwaltungszentrale mit:

mehreren USB-Eingängen für unterschiedliche Plattformen

Line-In / Line-Out für externe Audiogeräte

Echtzeit-Mixing von Audioquellen

Display zur direkten Steuerung ohne PC-Menü

Über den GameHub lassen sich Lautstärke, EQ, ChatMix und Quellen direkt anpassen, ohne auf Software angewiesen zu sein. Damit wird das gesamte Audio-Setup hardwareseitig kontrollierbar.

Hi-Res Wireless & Audioarchitektur

Das Headset ist Hi-Res Wireless zertifiziert und unterstützt eine Auflösung von 96 kHz / 24 Bit. Grundlage dafür ist der moderne LC3+-Codec, der eine Kombination aus niedriger Latenz und hoher Klangtreue ermöglicht.

Die verbaute Treiberarchitektur basiert auf:

40-mm-Neodym-Magnet-Treibern

Frequenzbereich von 10 Hz bis 40 kHz

< 1 % Gesamtklirrfaktor

Die Abstimmung ist klar auf Detailauflösung ausgelegt, insbesondere in mittleren und hohen Frequenzbereichen, die für Positionsaudio in Spielen entscheidend sind.

Zusätzlich werden mehrere Surround-Systeme unterstützt, darunter:

Tempest 3D Audio (PS5)

Windows Sonic

SteelSeries Sonar Surround

DTS Headphone:X

Dolby Atmos (optional)

ClearCast Pro & KI-Mikrofonverarbeitung

Das Mikrofon basiert auf dem ClearCast-Pro-System, das ein einziehbares Bügelmikrofon mit breitem Aufnahmemuster nutzt. Ziel ist eine natürliche Sprachwiedergabe ohne übermäßige Kompression.

Technisch wird dies ergänzt durch:

KI-gestützte Rauschunterdrückung (systemübergreifend)

32 kHz / 16 Bit Mikrofonbandbreite

omnidirektionale Charakteristik

zusätzliche Softwarefilter über Sonar (PC)

Dadurch soll Sprache auch in lauten Umgebungen klar verständlich bleiben, ohne dass die Stimme künstlich verfremdet wird.

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)

Die aktive Geräuschunterdrückung arbeitet mit mehreren Mikrofonen und ist zusätzlich mit einem Transparenzmodus ausgestattet. Laut Hersteller werden bis zu 40 % mehr Umgebungsgeräusche im Vergleich zu Konkurrenzsystemen reduziert.

Besonders relevant ist hier die Kombination aus:

klassischem ANC

KI-basierter Sprachfilterung

adaptivem Transparenzmodus

Damit lässt sich die Umgebung je nach Situation gezielt ausblenden oder bewusst einblenden.

Software-Ökosystem & Audio-Kontrolle

Ein weiterer zentraler Baustein ist die umfangreiche Softwareintegration:

SteelSeries GG + Engine (Windows / macOS)

GG + Sonar Audio Suite (Windows 10+)

Arctis Companion App (iOS / Android)

Über diese Systeme lassen sich:

Equalizer in Echtzeit anpassen

über 200 Spiel-Presets nutzen

Audioquellen separat routen

ChatMix und GameMix feinjustieren

individuelle Profile pro Spiel speichern

Besonders im PC-Bereich ermöglicht Sonar eine granulare Steuerung bis auf Anwendungsebene, wodurch einzelne Programme separat im Mix geregelt werden können.

Infinite Power System: unterbrechungsfreier Betrieb

Das Dual-Akku-System ist eines der praktischsten Features im Alltag. Es ermöglicht eine theoretisch unbegrenzte Nutzung, da immer ein Akku im Betrieb ist, während der zweite geladen wird.

2 wechselbare Akkus

bis zu 60 Stunden Gesamtbetrieb

Schnellladung: 15 Minuten für ca. 4 Stunden Nutzung

Laden direkt über GameHub

Damit entfällt das klassische Problem von Wireless-Headsets, bei denen der Akku mitten in einer Session leer wird.

Audio-Feintuning & Spielprofile

Ein zusätzliches Feature ist die Nutzung spezieller Audio-Presets:

über 200 vordefinierte EQ-Profile

gezielte Optimierung für Spiele wie Shooter oder Open-World-Titel

Verstärkung wichtiger Frequenzen (z. B. Schritte, Richtungsgeräusche)

individuelle Profile pro Spiel speicherbar

Dadurch kann das Klangbild gezielt an unterschiedliche Genres angepasst werden.

In Summe zeigt sich das Arctis Nova Pro Omni nicht als klassisches Gaming-Headset, sondern als vollwertiges Audio-Management-System, das Hardware, Software und Multi-Device-Steuerung miteinander verbindet.

Die Kombination aus OmniPlay, GameHub, Hi-Res Wireless, KI-Mikrofon und Dual-Akku-System hebt es klar aus dem typischen Headset-Marktsegment heraus.

Praxis, Klangcharakter & Einordnung

Im praktischen Einsatz zeigt das SteelSeries Arctis Nova Pro Omni sehr schnell, warum es im High-End-Segment angesiedelt ist.

Der Grundcharakter des Klangs lässt sich am besten als klar, kontrolliert und detailorientiert beschreiben. Statt einer überbetonten Bassanhebung setzt das Headset auf eine relativ neutrale Abstimmung, bei der einzelne Frequenzbereiche sauber voneinander getrennt bleiben.

Gerade in kompetitiven Spielen zeigt sich diese Abstimmung deutlich. In Titeln wie schnellen Shootern lassen sich Richtungen, Entfernungen und kleine Audio-Cues präzise unterscheiden. Schritte, Nachladegeräusche oder entfernte Schüsse bleiben klar lokalisierbar, ohne dass sie im Gesamtmix untergehen.

Damit erfüllt das Headset genau den Anspruch, der in diesem Segment erwartet wird: nicht „mehr Klang“, sondern bessere Informationswiedergabe im Klang.

In komplexeren Soundlandschaften – etwa in MMOs oder storygetriebenen Spielen – trennt das System sehr sauber zwischen Musik, Effekten und Sprache. Auch bei hoher Auslastung bleibt die Darstellung stabil und wirkt nicht überladen.

Auffällig ist dabei, dass selbst bei höheren Lautstärken kaum hörbare Verzerrungen auftreten, was die technische Abstimmung der Treiber unterstreicht.

Im Musik- und Multimediaeinsatz zeigt sich jedoch ein differenzierteres Bild. Während die Detailwiedergabe hoch ist, bleibt der Klang insgesamt eher analytisch als emotional. Nutzer, die stark bassbetonte oder „warm gefärbte“ Klangprofile bevorzugen, müssen hier in der Software nachjustieren, um ein persönlicheres Klangbild zu erreichen.

Vergleich und Einordnung im High-End-Segment

Im direkten Vergleich mit anderen Premium-Headsets zeigt sich, dass das Arctis Nova Pro Omni weniger auf maximale Klanggröße, sondern stärker auf Kontrolle und Vielseitigkeit ausgelegt ist.

Andere Modelle bieten zwar eine noch räumlichere und „größere“ Klangbühne, wirken im Gegenzug jedoch weniger flexibel im Setup und deutlich eingeschränkter in der Systemintegration.

Genau hier spielt das SteelSeries-Modell seine größte Stärke aus: Die Kombination aus GameHub, Multi-Device-Support und umfangreicher Software macht es zu einem der flexibelsten Gaming-Audio-Systeme am Markt. Diese Vielseitigkeit geht allerdings auch mit einer gewissen Systemkomplexität einher, die im Alltag nicht für jeden Nutzer sofort intuitiv ist.

Mikrofonleistung im Praxisbetrieb

Besonders positiv fällt das Mikrofon im Alltag auf. Die Sprachübertragung wirkt klar, direkt und erstaunlich natürlich für ein Gaming-Headset.

Hintergrundgeräusche werden effektiv reduziert, ohne dass die Stimme künstlich komprimiert oder verfremdet wirkt. Damit bewegt sich die Sprachqualität klar im oberen Segment und nähert sich teilweise sogar dedizierten Standalone-Lösungen an.

Software & Feintuning in der Praxis

Die Software-Ebene ist ein weiterer entscheidender Faktor im Alltag. Über die SteelSeries GG Suite und Sonar lassen sich Klangprofile sehr fein anpassen. Besonders relevant ist hier die Möglichkeit, Spiele spezifisch zu optimieren und über Equalizer und Spatial-Einstellungen gezielt auf bestimmte Szenarien zu reagieren.

Allerdings zeigt sich auch hier: Der volle Funktionsumfang entfaltet seinen Nutzen erst dann, wenn man bereit ist, sich intensiv mit den Einstellungen auseinanderzusetzen. Im Plug-and-Play-Betrieb bleibt ein Teil des Potenzials ungenutzt.

Im realen Einsatz bestätigt sich das Arctis Nova Pro Omni als technisch extrem leistungsfähiges, aber auch komplexes Audio-System. Es überzeugt durch Präzision, Kontrolle und Flexibilität, verlangt im Gegenzug jedoch eine gewisse Bereitschaft zur Einarbeitung. Der Fokus liegt klar nicht auf Einfachheit, sondern auf maximaler Anpassbarkeit und Systemtiefe.

Fazit

Das SteelSeries Arctis Nova Pro Omni ist kein klassisches Gaming-Headset, sondern ein konsequent auf Vielgeräte-Nutzung ausgelegtes Audio-System. Der Anspruch ist klar: Ein zentrales Setup für PC, Konsole, Mobile und Streaming-Umgebungen, das Audio nicht nur wiedergibt, sondern aktiv verwaltet.

In der Praxis überzeugt vor allem die enorme Funktionsdichte. Die Kombination aus OmniPlay, GameHub-Steuerung und Multi-Source-Audio macht das Headset zu einer der flexibelsten Lösungen im Gaming-Bereich.

Besonders Nutzer, die regelmäßig zwischen Plattformen wechseln oder gleichzeitig mehrere Audioquellen nutzen, profitieren von dieser Architektur deutlich.

Gleichzeitig zeigt sich genau hier auch die größte Hürde des Systems: die Komplexität. Die Vielzahl an Steueroptionen, Software-Ebenen und Audio-Routing-Möglichkeiten erfordert eine gewisse Einarbeitung und richtet sich klar nicht an Gelegenheitsspieler. Wer lediglich ein unkompliziertes Plug-and-Play-Headset sucht, wird mit dem Funktionsumfang schnell überfordert sein.

Klanglich und technisch bewegt sich das System auf sehr hohem Niveau, wobei der Fokus weniger auf einer spektakulären Klangsignatur als vielmehr auf Kontrolle, Klarheit und Anpassbarkeit liegt.

Das Headset versucht nicht, „den einen perfekten Sound“ zu liefern, sondern den Nutzern die vollständige Kontrolle darüber zu geben.

Unterm Strich ist das Arctis Nova Pro Omni eine kompromisslose All-in-One-Lösung für anspruchsvolle Setups, die ihre Stärken vor allem in komplexen Gaming- und Multiplattform-Umgebungen ausspielt.

Der hohe Preis ist dabei weniger ein Einstiegshindernis als vielmehr eine klare Zielgruppenabgrenzung. Wer das System wirklich ausreizt, erhält eines der flexibelsten Audio-Setups im Gaming-Bereich – alle anderen greifen besser zu einfacheren Alternativen.

„Ein kompromissloses High-End-Audio-System, das durch enorme Vielseitigkeit, präzisen Klang und durchdachte Technik neue Maßstäbe im Gaming- und Multi-Plattform-Bereich setzt.“

The Good Sehr hohe Plattformvielfalt (PC, PS5, Xbox, Switch, Mobile)

OmniPlay mit bis zu 4 gleichzeitigen Audioquellen

GameHub als zentrale Steuerstation

Sehr gute Detailauflösung im Sound

Präzise räumliche Ortung im Gaming

Hi-Res Wireless (96 kHz / 24 Bit)

Klarer, sauberer Klang ohne Verzerrung

Effektives ANC mit Transparenzmodus

Sehr starkes Mikrofon mit KI-Filter

Natürliche Sprachübertragung

Dual-Akku-System ohne Ausfallzeiten

Schneller Akkuwechsel im Betrieb

Lange Gesamtlaufzeit (bis ~60h)

Gute Software mit vielen EQ-Profilen

Feintuning bis auf Spielebene möglich

Sehr gute Verarbeitung und Materialqualität

Hoher Tragekomfort auch bei langen Sessions

Flexible Verbindungsmöglichkeiten (USB, BT, Line-In)

Stabile Wireless-Verbindung

Gute Performance auch bei hoher Last

Sinnvolle Integration in Streaming-Setups The Bad Sehr hoher Preis (399,99 €)

Komplexes Setup für Einsteiger

Viele Funktionen nur mit Software sinnvoll nutzbar

GameHub zwingend erforderlich

Kein echtes Plug-and-Play-Erlebnis

Klang ab Werk eher neutral

EQ-Anpassung oft notwendig

Für Casual Gaming teils Overkill 9.2