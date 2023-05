Autor:, in / Strayed Lights

Wie ein Puzzle

Gerade geboren wagt ihr bei Strayed Lights auf noch sehr wackeligen Beinen eure ersten mühevollen Schritte als Lichtgestalt durch eine surreale Welt, deren Sinnhaftigkeit und Hintergründe sich erst im Laufe des spannenden Abenteuers wie ein Puzzle zu einem verständlichen Bild zusammensetzen. Bis dahin ist es allerdings ein steiniger Weg, den ihr ohne große Hilfe bewältigen müsst.

Mit verschwommenem Blick tappt ihr kurz nach eurer Geburt dem weißen Licht entgegen, um hinter dem großen Bogen auf Antworten zu stoßen. Je weiter ihr allerdings in dem höhlenartigen Komplex mit seinen pulsierenden Venen untermalt von einem impulsiven Soundtrack dem womöglich erlösenden Ausgang entgegen huscht, desto mehr Fragezeichen steigen vor euch empor.

Nachdem ihr eure Geburtsstätte endlich passiert habt, steht ihr in der Form eurer kleinen glühenden Lichtgestalt im direkten Antlitz einer gewaltigen Gebirgskette, die sich im engen Klammergriff eines tosenden Gewitters befindet.

Ob sich die anspruchsvolle Suche nach Antworten für euch lohnt, erfahrt ihr nun in unserem Test auf Xbox Series X. Denn wir haben uns für euch tiefer in dieses düstere Szenario vorgewagt, uns eine ungewöhnliche Kampftechnik angeeignet und gewaltige Endbosse in die Knie gezwungen.

Dabei standen wir zu Beginn der Odyssee ziemlich auf dem Schlauch. Exakt so, wie es euch mit fast garantierter Sicherheit ergehen wird. Wenn es darum geht, was man bei Strayed Lights überhaupt machen soll und was das eigentliche Ziel des Ganzen ist, werdet ihr nahezu komplett im Regen stehen gelassen.

Abgesehen von einem kleinen Regenschirm, der euch die Steuerung, einige grundlegende Dinge und das Kampfsystem näherbringt, wird euch von Embers nämlich überhaupt keine Hilfe angeboten – was allerdings auf der anderen Seite einen großen Reiz dieses Titels ausmacht.