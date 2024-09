Autor:, in / The Casting of Frank Stone

Aus Erfahrung gruselig

Supermassive Games haben unbestritten ein Händchen für gut inszenierte Horrorspiele. Mit Until Dawn, The Quarry oder der vierteiligen The Dark Pictures Anthology-Reihe konnten die kreativen Entwickler ihr Gespür für schaurige Erzählungen unter Beweis stellen.

Mit The Casting of Frank Stone legen die Briten nun ein weiteres Horror-Erlebnis nach, welches an das Universum des asymmetrischen Horror-Survival-Games Dead by Daylight angelehnt ist.

Wer bereits eines der oben genannten Spiele von Supermassive Games gezockt hat, wird sich auch in The Casting of Frank Stone schnell heimisch fühlen, da spielerische Unterschiede zu den jeweiligen Grusel-Kollegen kaum festzustellen sind.

Zudem müsst ihr nicht zwingend über umfangreiches Expertenwissen zu Dead by Daylight verfügen, um mit The Casting of Frank Stone Freude zu haben – Kennern fallen jedoch die Referenzen natürlich auf und versüßen dementsprechend das Spielerlebnis.