Im Weltraum hört dich niemand schreien

Mit der Dark Pictures-Serie haben sich Supermassive Games ihr eigenes Franchise an narrativen Horror-Abenteuern geschaffen. Seitdem Staffel 1 mit The Devil in Me 2022 zu Ende gegangen war, warten Fans gespannt auf eine Fortsetzung. Mit Directive 8020 startet nun Staffel 2 – und wir durften auf der Gamescom bereits erste Einblicke erhalten.

Präsentiert wurden uns diese von Creative Director Will Doyle und Executive Producer Dan McDonald, die bereits an vorherigen Teilen der Reihe mitgewirkt haben. Directive 8020 versetzt euch dieses Mal in den Weltraum auf den Weg zur letzten Chance auf das menschliche Überleben: zum Planeten Tau Ceti F.

Hollywood-Star Lashana Lynch (The Marvels, The Woman King) schlüpft in die Rolle der Astronautin Brianna Young, welche mit ihrer Crew den Planeten auskundschaften sowie bewohnbar machen soll. Denn die Erde wurde von uns wieder einmal so an der Rand der Selbstausbeutung getrieben, dass ein Überleben dort nicht mehr möglich ist.

Doch Directive 8020 wäre kein The Dark Pictures-Spiel, wenn alles nach Plan verlaufen würde. Und so schleicht sich ein fremder Alien-Organismus an Bord von Youngs Schiff und beginnt, die Crew zu terrorisieren. Cosmic Horror spielt wie in Staffel 1 auch hier wieder eine große Rolle. Zudem haben sich Doyle und Kollegen von Filmklassikern wie Alien, Event Horizon und The Thing inspirieren lassen.