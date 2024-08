Der Rachefeldzug beginnt

Auf der Gamescom 2024, die in der letzten Woche in Köln stattgefunden hat, hatten wir die Möglichkeit, einen ersten Blick auf The First Berserker: Khazan zu werfen, welches im Hause Neople entwickelt und von NEXON Anfang 2025 veröffentlicht wird.

The First Berserker: Khazan ist ein Action-RPG, das auf dem Dungeon and Fighters Franchise basiert, welches seit 18 Jahren besteht und weltweit mehr als 850 Millionen Spieler begeistert. Die Story von The First Berserker: Khazan spielt auf dem Kontinent Arad und ist zeitlich hunderte Jahre vor dem ursprünglichen Dungeon and Fighter angesiedelt.

Ihr schlüpft in die Rolle des Helden Khazan, der all denen Rache geschworen hat, die ihn ins Verderben gestürzt haben. Zugleich versucht ihr eine gegen Khazan gerichtete Verschwörung aufzuklären.

General Khazan hat gemeinsam mit seinem Freund, Erzmagier Ozma, den Berserkerdrachen Hismar besiegt und dabei das Reich Pell Los gerettet. Kurz darauf wurde er des Verrates beschuldigt und ins Exil außerhalb des Reiches verbannt.

Ihr überlebt nur knapp eine Schneelawine auf einem verschneiten Berg und beginnt von dort aus eure brutale Reise in die Hauptstadt des Pell Los Imperiums. Dabei wendet ihr durch Folter erlernte, brutale Kampftechniken an und vernichtet alle Feinde, sie sich gegen euch stellen.