Autor:, in / The First Descendant

Erhebt euch, Descendant

Mit The First Descendant erscheint bald ein neuer Third-Person Looter Shooter, der um eure Gunst kämpft. Wir durften uns die Release-Version in einer Preview-Phase bereits anschauen und berichten euch in dieser Vorschau, wie The First Descendant gegen die Konkurrenz besteht.

In The First Descendant müsst ihr die Auslöschung der Menschheit durch die Vulgus verhindern. Aus eurer letzten Bastion, der Stadt Albion heraus, beginnt ihr eure Suche nach den eisernen Herzen, Gerätschaften eurer Vorfahren, die die Wende im Krieg bringen sollen.

Dabei schlüpft ihr in die Haut eines Descendants, mächtigen Kriegerinnen und Kriegern, die über unterschiedliche Spezialfähigkeiten verfügen. Zu Beginn dürft ihr euch für einen von drei Descendants entscheiden.

Die anderen schaltet ihr im Verlauf des Spiels frei, indem ihr benötigte Komponenten sammelt, die ihr in den zahlreichen Haupt- wie Nebenmissionen finden könnt. Natürlich lassen sich auch alle Descendants mit Echtgeld direkt im Shop kaufen.