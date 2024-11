Autor:, in / Throne and Liberty

Aller guten Dinge sind drei

Mit Throne and Liberty nehmen die Amazon Games Studios nach Lost Ark und New World den dritten Anlauf, um im MMO-Genre Fuß zu fassen – und das zur MMO-Hochzeit. Ob der dritte Streich gelingt, verraten wir in unserem Test.

Einen einfachen Zeitpunkt haben sich NCsoft mit ihrem westlichen Release des MMO Throne and Liberty nicht ausgesucht. Mit Erweiterungen zu World of Warcraft sowie Final Fantasy XIV haben Spieler alle Hände voll zu tun. Zusätzlich hat Amazon Games in jüngster Vergangenheit das MMO-Geschwisterchen New World ebenfalls auf die Xbox gebracht.

Und dennoch möchte Throne and Liberty seine Nische finden – besonders mit dem Fokus auf PvP. Wo sich moderne MMOs stetig in die Solo- wie Casual-Richtung entwickeln, geht das in Südkorea bereits länger erhältliche Rollenspiel seine eigenen Wege. Auch, wenn diese sich den klassischen MMO-Tropen bedienen.

Unterwegs seid ihr in der Welt Solisium, in der ihr, mal wieder, der oder die Auserwählte seid, um die Welt vor dem Untergang zu retten. Als Sternenerben seid ihr nämlich mit einem Sternenfragment ausgestattet, welches euch besondere Fähigkeiten verleiht. Zu dumm, dass die Hexe Calanthia sowie ihr Mitverschwörer Kazar Jagd auf jene Sternenerben machen, um mit ihrer Macht die Welt zu unterjochen.