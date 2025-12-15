3 Autor:, in Preview / Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Neues Zeitalter, altbekannte Heldin

30 Jahre ist es bald her, dass sich die britische Archäologin mit Abenteuerdrang in die Gamerherzen spielte.

Bei den Game Awards letzte Woche wurde dann nicht nur ein neues Spiel um Lara Croft vermeldet, sondern gleich zwei und das mit Veröffentlichungen innerhalb der nächsten zwei Jahre. Den Tag hatten Crystal Dynamics schon eine Weile herbeigesehnt.

Angekündigt wurde zum einen eine Neuinterpretation des Spiels, mit dem alles begann, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, das pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum in 2026 erscheinen wird.

Damit nicht genug, wissen wir nun außerdem bereits um die Veröffentlichung eines gänzlich neuen Titels, Tomb Raider: Catalyst, das uns ein Jahr später die chronologisch neuesten Abenteuer von Lara Croft beschert.

In einem Q&A mit den Entwicklern konnten wir nach dem großen Paukenschlag bei den Game Awards nach Herzenslaune alle Fragen stellen, die mit diesem Doppelpass aufkamen. Die Antworten wollen wir euch keine Sekunde länger vorenthalten.

    Die beste Nachricht, keine Multiplayerkomponente!

    Wahnsinn dass da auch Entwickler vom original Tomb Raider noch im Team sind.

    Direkt mal wieder die Reboot Trilogie anschmeißen, Lara geht einfach immer…

    Klingt erstmal alles sehr gut, hoffen wir auch mal, dass es dann genauso umgesetzt wird. Dann werden das echt schöne Spiele.

    Bin und bleibe gespannt.

