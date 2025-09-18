Das Dorf Shinju

In Towa and the Guardians of the Sacred Tree taucht ihr in ein Roguelite-Action-Rollenspiel ein, das euch in die Rolle der jungen Priesterin Towa versetzt. Ihr Heimatdorf Shinju steht unter dem Schutz des Heiligen Baumes, doch eine dunkle Macht namens Magatsu bedroht das Gleichgewicht. Gemeinsam mit acht Gefährten, den sogenannten Guardians, macht ihr euch auf, um den Einfluss des Bösen zurückzudrängen.

Nach einem gescheiterten Versuch, Magatsu zu stoppen, werden die Guardians über verschiedene Zeitlinien verstreut. Von den Göttern beschützt, unterstützt Towa ihre Gefährten fortan aus der Ferne, während ihr in actionreichen Läufen durch gefährliche Dungeons zieht, Mana sammelt und immer stärker werdet.

Das Spiel setzt auf eine Mischung aus schnellen Kämpfen und strategischen Entscheidungen. Ihr steuert dabei zwei unterschiedliche Rollen in eurer Gruppe. Der Tsurugi greift im Nahkampf mit seinem Schwert an, während der Kagura mit magischen Kräften unterstützt.

Besonders spannend ist das einzigartige Opfersystem. Am Ende eines Laufes müsst ihr nämlich einen eurer Charaktere, den Kagura, opfern, um Fortschritt zu erzielen. Damit sind Opferbereitschaft und Verlust ein zentrales Thema, das dem Gameplay eine zusätzliche emotionale Ebene verleiht.

Zwischen den Kämpfen kehrt ihr immer wieder ins Dorf Shinju zurück, das als Hub dient. Hier baut ihr Beziehungen zu den Dorfbewohnern auf, trainiert, schmiedet Waffen und verbessert eure Fähigkeiten. Jede Rückkehr stärkt euch für den nächsten Durchlauf, bis ihr schließlich stark genug seid, um Magatsu endgültig die Stirn zu bieten.

Die düstere Atmosphäre, die enge Bindung zu euren Guardians und die stetige Entwicklung eurer Truppe machen Towa and the Guardians of the Sacred Tree zu einem packenden Abenteuer, das euch immer wieder vor eine Frage stellt: Wie weit wollt ihr gehen, um euer Dorf und den Heiligen Baum zu retten?