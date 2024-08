Autor:, in / Towerborne

Die letzte Festung

Mit Towerborne brechen Stoic, die Entwickler von Banner Saga, aus dem Korsett der Rundenstrategie aus. Ihr Ziel: Ein zugängliches Action-Abenteuer für alle Spieler schaffen – auch für die eigenen Kinder. Wir durften Towerborne auf der Gamescom anspielen und mit den Entwicklern darüber sprechen.

In Towerborne ist der Belfry die letzte Zuflucht der Menschheit. Dieser alles überragende Turm dient euch als sozialer Hub, um von dort aus auf der Suche nach Loot, Gold und Anerkennung mit einer Kriegerin oder einem Krieger hinaus in die Welt zu ziehen.

Dabei wird es in Towerborne zwar Klassen geben, etwa den Sentinel mit Schwert & Schild oder den Rockbreaker mit gigantischen Handschuhen. Allerdings müsst ihr euch nicht auf eine Klasse festlegen, sondern dürft während des Spielverlaufs anhand eurer Ausrüstung frei in diesen Klassen wechseln.

So erhaltet ihr die Möglichkeit, ganz nach Tageslaune und Gruppenzusammensetzung in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Jede Klasse verfügt über ein eigenes Progressionssystem, sodass ihr diese unabhängig voneinander aufleveln könnt. Habt ihr euer Gear angelegt, geht es wahlweise solo oder mit bis zu drei weiteren Mitspielern in die Welt hinaus.