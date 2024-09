Autor:, in / Towerborne

Wenn du es baust, werden sie kommen

Der Glockenturm ist geöffnet: Towerborne startet in den Early Access auf Steam. Das Koop-Action-Abenteuer soll mithilfe der Community bis zum Erscheinen auf der Xbox weiter wachsen. Wir durften bereits in den Pre-Early Access hineinspielen.

Ganze fünf Jahre hat Entwickler Stoic an Towerborne gearbeitet. Nachdem sich das Team mit The Banner Saga einen Namen gemacht hatte, war es an der Zeit, neue Ufer zu betreten und sich selbst weiterzuentwickeln.

Das große Ziel: statt eines melancholischen Hardcore-Games wollte man ein buntes, unterhaltsames Abenteuer schaffen, welches eine vielfältige Spielerschaft anzusprechen vermag. Das Ergebnis: Towerborne. Zunächst auf Steam in den Early Access gestartet, soll die Xbox Game Preview im kommenden Jahr folgen.

Microsoft stellte uns dankenswerterweise eine Version von Towerborne zur Verfügung, damit wir uns mit unserer Truppe Helden durch eine Pre-Early Access Phase schnetzeln konnten. Wir übernahmen dabei einen sogenannten Ace, einen Kämpfer für den riesigen Turm „Belfry“, der zur letzten Zuflucht der Menschheit geworden ist.