Wenn die Z-Apokalypse nach B-Movie riecht

Wer den Namen John Carpenter hört, denkt vermutlich sofort an kultige B-Movie-Atmosphäre, überspitzt-blutige Splatter-Orgien und eine düstere Endzeit-Apokalypse mit ironisch-überspitzter Dystopie.

Exakt in diese nerdige Nische prescht nun John Carpenter’s Toxic Commando ungebremst rein und versetzt euch in einen actionreichen Koop-Shooter voller gefräßiger Zombies, bombastischer Explosionen und absichtlich trashiger Inszenierung.

Dabei erwartet euch eine bewusst überdrehte Story, die stark an klassische Splatter-Actionfilme der 80er und 90er Jahre erinnert. Ein verrückter Wissenschaftler versucht nämlich, eine scheinbar unerschöpfliche Energiequelle anzuzapfen, was sich jedoch als fataler Fehlgriff herausstellt, denn dabei wird unglücklicherweise ein interdimensionaler Riss geöffnet, der die gesamte Spielwelt in ein tödliches Szenario voller ekelerregender Mutationen und fleischfressender Monster verwandelt.

Als unmittelbare Reaktion entsendet die Regierung eine schießwütige Truppe lebensmüder Söldner aus, um sich der untoten Bedrohung entschlossen zu stellen – das Toxic Commando ist geboren.

Dieses waghalsige Quartett besteht aus vier unterschiedlichen Persönlichkeiten mitsamt individueller Fähigkeiten, die sich im erbitterten Kampf gegen die infernalen Horden als nützlich erweisen sollen.

Hierbei dürft ihr allerdings kein episches Narrativ erwarten, vielmehr setzt der kooperative Shooter auf einen einzigartigen Humor gepaart mit actionreicher Umsetzung und verrückt-absurden Spielsituationen.