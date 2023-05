Spektakuläre Momente

Die legendäre Tourist Trophy auf der Isle of Man ist wohl das mit Abstand gefährlichste und verrückteste Motorradrennen der Welt. Bei einer Veranstaltung, bei der es für die meisten Teilnehmer eher ums Überleben anstatt des sportlichen Erfolges geht, sind spektakuläre Momente für Fahrer und Zuschauer vorprogrammiert.

Wem die Risiken im echten Leben zu groß sind, kann bei TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 zumindest virtuell an den Start gehen, sich durch die 264 engen Kurven der Insel schlängeln und sich im Laufe des Karrieremodus in zwei verschiedenen Fahrzeugklassen das Ticket zur ultimativen Hauptveranstaltung sichern: Die Isle of Man Tourist Trophy.

Ob sich die Mühen und der Aufenthalt in der offenen Spielwelt von TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 für euch lohnt, verraten wir euch nun in diesem Test.

Bei diesen geilen Voraussetzungen kann man eigentlich gar nicht mehr viel verkehrt machen. Und dennoch gelingt es dem Nacon Studio Milan, die Fortschritte im Vergleich zum Vorgänger äußerst gering zu halten und insgesamt sogar schlechter abzuschneiden. Grafisch sind Unterschiede nur mit der Lupe erkennbar, die Steuerung funktioniert nur mit etwas Nachhilfe und inhaltlich wird dieses Rennspiel seinem Preis kaum gerecht.

Obwohl die 32 Strecken über eine Distanz von 200 Kilometer eigentlich jeden Cent wert sind, fehlt es TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 Inhaltlich an zusätzlichen Klassen und der Ausnutzung der frei befahrbaren Spielwelt.

Letztendlich werdet ihr eher über die Übersichtskarte von der einen zur nächsten Veranstaltung hüpfen, weil euch die teils langen Fahrwege durch die leblose Spielwelt keine Argumente für die dafür benötigte Zeit liefern. Hin und wieder trefft ihr immerhin auf durchaus interessante Informationen rund um die Tourist Trophy, ein großer Mehrwert im Fortschritt oder gar eindrucksvolle Erinnerungen bleiben hingegen aus.