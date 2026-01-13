Warum Turok Origins die Lost Lands neu definiert

Ein frischer Blick auf ein ikonisches Universum eröffnet eine Reise, die euch inmitten urzeitlicher Bestien und außerirdischen Angreifer herausfordert.

Unsere erste Vorschau beleuchtet die zentralen Elemente des kommenden Actiontitels aus den bisher bekannten Informationen und zeigt, wie Saber Interactive das Erbe der Reihe in ein modernes Setting überführen will.

Wer den folgenden Trailer studiert, dem wird sofort klar, dass Turok Origins auf ein Szenario setzt, das euch ohne Umwege in gefährliche Einsätze führt.

Die legendären Krieger stellen sich einer Bedrohung, die nicht nur aus den Tiefen der Lost Lands stammt, sondern aus den Weiten der Galaxie.

Dinosaurier, Kreaturen und außerirdische Feinde bilden ein Ensemble, das euch in jeder Mission fordert.