Ein kabelloses Lenkrad für Xbox und PC

Mit dem Racer Wireless Wheel bringt Turtle Beach ein außergewöhnliches Lenkrad auf den Markt, das euch kabellosen Racing-Spaß auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows-PCs und sogar Android-Geräten ermöglicht. Kabellos und Lenkrad klingt im ersten Moment ungewöhnlich, doch genau hier möchte Turtle Beach mit seinem neuen Modell überzeugen.

Das Racer Wireless Wheel wird in einem kompakten, quadratischen Karton geliefert. Darin enthalten sind das Lenkrad selbst, ein kabelloser 2,4-GHz-USB-Dongle mit einer Reichweite von bis zu neun Metern, ein drei Meter langes USB-C-auf-USB-A-Ladekabel, eine Schnellstart-Anleitung sowie zwei Beinablagen, die eine bequeme Nutzung auf der Couch ermöglichen.

Auf Pedale verzichtet Turtle Beach bewusst, da Gas- und Bremsfunktion direkt ins Lenkrad integriert wurden. Auch auf Force Feedback wurde verzichtet, da dies im Akkubetrieb die Spielzeit drastisch reduzieren würde. Stattdessen bietet der verbaute Akku bis zu 30 Stunden kabellosen Racing-Spaß. Sollte der Akku einmal leer sein, könnt ihr dank des mitgelieferten Kabels problemlos während des Ladens weiterspielen.