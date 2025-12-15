Einzigartiges Design

Mit dem Rematch Advanced Wired Controller hat Turtle Beach eine neue Serie kabelgebundener Controller auf den Markt gebracht, die nicht nur preislich sehr interessant ist, sondern auch mit außergewöhnlichen Designs punkten kann.

Der Lieferumfang des Controllers ist schlicht gehalten: In der Verpackung befindet sich neben dem Controller ein 2,5 Meter langes USB-C-Kabel sowie eine Schnellstartanleitung.

Unser Unboxing-Video könnt ihr euch hier anschauen.

Mit gleich vier verfügbaren Farbvarianten spricht der Rematch Advanced Wired Controller verschiedene Geschmäcker an. Zur Auswahl stehen Blue Kitsune, Cotton Candy, Kyoto Bloom und Dark Cosmos.

Das Modell Blue Kitsune ist von einem japanischen Fabelwesen-Fuchs inspiriert und überzeugt mit blauen Farbtönen und einer leuchtenden Oberfläche. Cotton Candy hingegen ist ein einzigartiges Design, das im Dunkeln leuchtet, nachdem es Licht ausgesetzt wurde. Kyoto Bloom und Dark Cosmos zeigen ein zweites, verborgenes Muster, das sich erst bei bestimmten Blickwinkeln entfaltet.

Hier hat Turtle Beach wieder einmal alle kreativen Köpfe zusammengesteckt und Designs geschaffen, die sich in jeder Vitrine sehen lassen können.

Inhaltsverzeichnis 1. Einzigartiges Design

2. Technik und Features

3. Fazit