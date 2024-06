Autor:, in / Turtle Beach Stealth 600 Gen 3

Optik und Eigenschaften

Ein sehr beliebtes Headset präsentiert sich in diesem Jahr in der neuesten Generation. Die Rede ist vom Turtle Beach Stealth 600 Gen 3, das uns zu Testzwecken freundlicherweise vom traditionsreichen Hersteller zur Verfügung gestellt wurde.

Schnell fällt der erste große Unterschied zum Vorgänger auf, denn das Headset wirkt deutlich schlanker und eleganter. Das vollständig für Xbox zertifizierte Modell kommt in Schwarz und Weiß daher, unser Testmodell ist in Weiß mit schwarzem Memory Foam an Bügel und Ohrmuscheln gehalten, getrennt von einem schmalen Rand im schwarzem Klavierlack.

Das ohrumschließende Headset bietet besagten Memory Foam sowohl in den Bügeln als auch an den Ohrpolstern. Letztere sind noch mit einem feinen, sogenannten „Athletic Weave Fabric“ überzogen. Ein feiner Mesh-Stoff, der sich sehr angenehm anfühlt und ein schnelles Schwitzen, selbst in hitzigen Partien, verhindert.

Der Turtle-Beach-Schriftzug ist auf beiden Ohrmuscheln außen verewigt, auf dem Bügel und in den Ohrmuscheln prangt dann noch jeweils das Logo der Firma, die Palme. Für Brillenträger können wir uneingeschränkten Tragekomfort bescheinigen. Darüber hinaus lässt sich der Bügel links und rechts jeweils noch um gute 10 Zentimeter justieren, sodass das Headset für jede Kopfgröße gut zu tragen sein sollte.

Alle Steuerelemente sowie das vollständig versenkbare Mikrofon befinden sich wie gewohnt an der linken Ohrmuschel. Was außerdem besonderer Erwähnung bedarf, ist die fantastische Akkulaufzeit des Headsets. Diese ist herstellerseitig mit 80 Stunden angegeben und tatsächlich kommen wir auf sehr ähnliche Ergebnisse.

Nachdem wir das Headset eigentlich bereits auf Herz und Nieren geprüft hatten und fast schon erwartet hatten, dass das Stealth 600 Gen 3 nach Saft schreit, bescheinigte der Akku noch einen Ladestand von 59 %. Also ging es direkt in die nächste virtuelle Herausforderung an der Xbox.